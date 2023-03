Úchvatná budoucí maminka Jenovéfa Boková: Bude to holka, nebo kluk?

Jenovéfa Boková se mužem svého srdce pochlubila teprve loni v říjnu. Její vyvolený se jmenuje se Adam a zřejmě to s ní myslí vážně – dvojice se totiž zanedlouho poprvé stane rodiči. Boková v minulosti randila s Martinem Složilem, vítězem druhé řady reality show Robinsonův ostrov, která je v podstatě předchůdcem populárního Survivoru.

Boková má umělecké geny

Říká se, že důvodem jejich rozchodu byla Martinova záliba ve vlnách. Jeho srdce si získaly dálné země – Austrálie a Bali – kde holduje surfování. Herečka, která měla závazky v Čechách, se tomu nedokázala přizpůsobit. Jisté je, že to tak asi mělo být, protože teď vypadá šťastně – navíc jí těhotenství neskutečně sekne a je snad ještě krásnější než předtím.

Jenovéfa se narodila do rodiny aktivisty Johna Boka a sochařky Jitky Bokové. Smysl pro spravedlnost a umělecké geny tak v srdci nosí už odjakživa. Její sestrou je Kristýna Liška Boková, známá z filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel, z dramatu Toman nebo třeba ze snímků Martin a Venuše či Občanský průkaz. Zahrála si také ve třetí sérii úspěšného seriálu První republika.

Jenovéfa ukořistila na Českém lvu pozornost pro sebe – oprávněně!

Kristýnina mladší sestra Jenovéfa si zahrála například ve filmech Ženy v běhu, Bezva ženská na krku, Fotograf, Hořící keř, Občanský průkaz nebo Mimořádná událost. Těhotenstvím své fanoušky překvapila, tajila ho totiž do poslední chvíle. „Já bych vám chtěla říct jednu takovou věc, kterou jsem vám za posledních několik měsíců chtěla říct několikrát, jen jsem nevěděla, jakou formu zvolit. A pak jsem si říkala, proč to říkat, že je to každého věc. Furt se to ve mně mlelo,“ začala své oznámení.

Rozhodla se kvůli práci, těhotenství už zkrátka neschová. „Tam je asi trošku vidět, co jsem vám chtěla říct, takže asi je na čase, abych to konečně oznámila těm, kteří to ještě nevědí. Tak vám teď pustím takové video, které jsem si pro vás přichystala na Silvestra a pak jsem ho nakonec nezveřejnila. Tak ho zveřejním po dvou měsících,“ řekla o videu, ve kterém tvrdí, že se přejedla na Vánoce. Jen řízky to však nebyly. „No tak to je, z jídla to není, je to dítě, a to dítě tady bude asi každou chvilku,“ dodala.

O víkendu sklidila neskutečný úspěch na Českých lvech, kde se představila v tmavých šatech, perfektním make-upu a plná života. Další den to už ale byla na Instagramu „stará dobrá“ Jenovéfa, která si ze sebe udělala srandu, že zas taková sláva to po ránu už opravdu není. Ale neměla pravdu!

