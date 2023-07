Ženatý Václav Knop a jeho mladá přítelkyně: Sedmidřep z Hospody svoji lásku netají

Sedmidřep, Ribstolník, Tampolína nebo Spartakiáda… To jsou přezdívky protivného, ale svým způsobem celkem sympatického tělocvikáře a pana domácího Jonáše ze seriálu Hospoda, jehož role se dokonale ujal Václav Knop. Herce ale známe i z mnoha dalších rolí, a to i těch dabingových. Jeho hlasem promlouvá dokonce i „Kuní ksicht“, tedy slavný a tak trochu nešťastný major Burns ze seriálu M*A*S*H. Dlužno podotknout, že ani jeho soukromý život rozhodně není nudný.

Mladá žena po boku ženatého herce

Milujeme vztahy a jejich záludnosti, zvláště když se týkají jiných lidí, a navíc známých tváří. Václav Knop je tedy přímo ideálním adeptem „k rozebrání“. Pozornost diváků si totiž získal nejen svými televizními a filmovými rolemi, ale také vztahem s o třicet let mladší ženou. Svoji lásku se sice poměrně dlouho snažili tajit, případně se o ní alespoň veřejně nešířit, ale celkem nedávno přišel zlom. Z neoficiální přítelkyně dlouhá léta ženatého herce se stala jeho oficiální asistentka – a jako taková se začala objevovat po jeho boku i ve společnosti. Jak je to s jeho vztahem k manželce, odmítá herec prozradit.

Pravý opak jeho rolí

Mladší ženy se kolem Václava Knopa objevují pravidelně a vlastně automaticky. Ne snad jako další partnerky, ale obdivovatelek má dnes třiasedmdesátiletý herec stále dost. Jistě za to může nejen jeho profese, ale také gentlemanství, které podle kolegů nedokáže zapřít. I když se ve filmech často objevuje hlavně v záporných rolích, eventuálně se převtěluje do mužů s hodně ostrými lokty, kteří si jdou tvrdě a nesmlouvavě za svým, ve skutečném životě je prý jeho povaha přesně opačná, což může přinášet i nepříjemné okamžiky. S tím se už herec ale v průběhu let naučil žít.

Do důchodu se nechystá

I přes svůj věk, který by mu dával možnost užívat si odpočinku, nic takového zatím rozhodně neplánuje. A to je pro diváky jistě dobrá zpráva. Možná si ani neuvědomujeme, v kolika větších či menších rolích nejen v televizi, ale také v rozhlase nebo i v běžném životě se s Václavem Knopem nebo alespoň s jeho hlasem můžeme potkat. Zaposlouchali jste se někdy v minulosti třeba do nádražního hlášení? Pravděpodobně jej bereme jen jako praktickou informaci a hlas, kterým k nám promlouvá, ani nevnímáme. A přesto, pokud bychom se zamysleli, mohli bychom si všimnout podobnosti s Frankem Burnsem. I když dnes jde už jen o některé menší stanice, byly doby, kdy se prosadil dokonce na pražském hlavním nádraží.

Podnikatel Václav Knop

Jeho zkušenosti z dabingu a rozhlasu jej přivedly dokonce k vlastnímu podnikání. Dnes spolu se synem vlastní nahrávací studio, ve kterém vznikají hlavně audioknihy. Aktivit má tedy tento známý a oblíbený herec stále víc než dost – a energie na to, aby v nich pokračoval, zjevně také. A to je určitě dobře.

Zdroj: hradec.rozhlas, csfd, wikipedie,

KAM DÁL: Dvojí život okouzlujícího Josefa Abrháma: Jednu ženu miloval, s jinou žil. Jako jeho seriálový doktor Blažej.