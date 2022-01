Herci z kultovního seriálu MASH: Co dnes dělají a kdo z nich už není mezi námi? Mají bílé vlasy, ale kouzlo neztratili

Seriál MASH se natáčel dlouhých jedenáct let, od roku 1972 až do roku 1983, kdy padla jeho poslední klapka a herci se opět vydali k novým projektům. Všem, kteří se objevili v hlavních rolích, seriál více či méně změnil život, každý z nich je i u nás spojen pro většinu diváků hlavně se svojí postavou, kterou jsme zvyklí vídat mezi lékaři, sestrami a dalším personálem mobilní vojenské polní nemocnice v Koreji.

Dokonalý Hawkey

Koho si vybavíme nejprve? Asi to bude hlavní postava seriálu, doktor Benjamin Hawkeye Pierce v podání geniálního Alana Aldy. Ten byl ale vlastně také tím hlavním, z jehož vůle byl seriál ukončen. Jedenáct let v kůži vojenského lékaře bylo pro Alana Aldu právě dost a rozhodl se pro jinou hereckou polohu. Jenomže jeho vlastní projekty troskotaly jeden za druhým. Příležitost blýsknout se znovu v úspěšném filmu dostal později v komedii Woodyho Allena Zločiny a poklesky, za kterou dostal uznávaná ocenění. Alan Alda byl zpět - jenomže i od té doby uplynulo již mnoho let, vyplněných úspěšnou kariérou. Dnes je Alan Alda pětaosmdesátiletý muž, statečně bojující s Parkinsonovou chorobou, z níž si dokáže dokonce dělat tak trochu legraci. Pokud má zvítězit nad jeho tělem, nad myslí podle světoznámého herce zvítězit nesmí.

Dobrý parťák B. J.

Hawkey byl jistě nejvýraznější osobností seriálu, ale bez svých kolegů herců (a doktorů) by se jí mohl stát jen velmi těžko. Zvlášť důležitý jak pro dialogy, tak i pro samotný děj seriálu byl také Mike Farrel jako B. J. (Hunnicutt). Mike Farrel je o tři roky mladší než jeho seriálový parťák, a tak i on už překročil osmdesátku. Před kamerou se objevil naposledy v roce 2019, tedy poměrně nedávno, ale má za sebou nespočet dalších projektů. Nevěnoval se jen herectví, svoje místo našel také nejen mezi producenty, ale i na poli boje za lidská práva a mezi aktivními odpůrci trestu smrti. I když zestárl, chlapecky přitažlivý pohled a neodolatelný úsměv mu zůstaly dodnes.

Milovník zvířat Radar

Co by byl MASH bez kouzelného Radara? Jeho představiteli Garrymu Burghoffovi je přece jen o několik let méně, ale osmdesátka se také už neúprosně blíží. Ani seriálový Radar nezůstal po poslední klapce kultovního seriálu jen u herectví, ale bavila ho také práce v hudební a dokonce i výtvarné sféře. Dnes už může odpočívat, ale vzhledem k počtu zvířat, které se kolem něj neustále pohybují a vyžadují péči a pozornost, si odpočinku patrně moc neužije. Lásku ke zvířatům má ostatně společnou i se svojí filmovou postavou.

Žena, nebo muž? Zkrátka Klinger...

Ženské šaty, náušnice, velký nos a lodičky - kdo jiný by to mohl být než ikonický Klinger v podání Jammieho Farra. I když se to nezdá, právě tento herec je ze jmenovaných nejstarší, oslavil již 87. narozeniny. Zajímavé je, že to byl právě Farr, v seriálu podivný voják, co se - co mu síly stačily - snažil dostat domů do Toleda, který měl vlastní zkušenosti z korejské války, kde po dva roky sloužil. I on si může užívat klidu, ale jeho činorodá povaha mu to příliš nedovoluje. Ani on po skončení práce na seriálu na herectví nezanevřel a objevoval se jak ve filmu, v televizi, tak i v divadle. K tomu se stal mluvčím společností, vyrábějících tyčinky Mars nebo smokingy (After Six) nebo také firmy IBM. Měl svoje rozhlasové i televizní pořady a jeho věhlas šel tak daleko, že jej na návštěvu do Bílého domu zvali sami američtí prezidenti, naposledy George Bush mladší.

Krásná, přísná, ale citlivá Margaret

Zatím jsme se věnovali jen mužům, ale mezi hlavními postavami se dokonale vyjímala také hlavní sestra Margaret Houhlihanová, tedy herečka Loretta Swit. I ona je dnes čtyřiaosmdesátiletá dáma, jejíž herecká hvězda po seriálu MASH rozhodně nezhasla, i když se věnovala také (nebo snad převážně) jiným činnostem. Jako zapřisáhlá vegetariánka se stala velkou bojovnicí za práva zvířat, zabývala se akvarelovou malbou a pod jejím jménem se prodávají také šperky. Zajímavostí, kterou snad není možné ve výčtu jejích pozdějších projektů minout, je kniha o vyšívání, kterou vydala a která sklidila nebývalý úspěch.

Pozdrav do hereckého nebe

Pro svoje kouzelné scény potřebovali Hawkey s “Bídžejem” i další spřátelené postavy seriálu také nějakého nepřítele, ztělesněného v seriálu Frankem Burnsem, jehož představoval Larry Linville. Jeho nejen herecká, ale i životní dráha bohužel skončila už v roce 2000. V hereckém nebi dnes už může zkoušet další role také s Williamem Christopherem, který se v seriálu ujal role otce Mulcahyho, s Davidem Ogdenem Stiersem, kterého si pamatujeme jako poněkud nabubřelého Charlese Emersona Winchestera III., Harrym Morganem - seriálovým plukovníkem Potterem nebo jeho předchůdcem ve velení polní nemocnice Henrym Blakem, tedy s hercem McLeanem Sttevensonem. Ani jeden z těchto herců již není mezi živými. Jejich jména se ale budou i dál objevovat v titulcích úžasného seriálu MASH, stejně jako jejich herecké výkony nepřestanou být důležitou součástí jeho děje a úspěchu.

