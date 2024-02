Hvězdné manýry Miloše Kopeckého: Svoji bývalou lásku vyštípal z kultovního filmu

Jedno je jisté: zpočátku to musela být velká herecká láska. Miloš Kopecký a Stella Zázvorková se brali v prvním poválečném roce, ale nemělo to být na dlouho. Jejich přátelé vyprávěli, že to bylo manželství opravdu bouřlivé a velmi intenzivní.

Hodně divoké manželství

U Kopeckých doma nikdy nechyběl alkohol a rozhodně se nestranili ani bujarých večírků, které se ale občas, hlavně na divadelních zájezdech, zvrhly v podivnou show. Jako například ten, kdy Miloš Kopecký, posílen alkoholem, vsadil do šachové hry svoji milovanou ženu. Jak to dopadlo? Partii prohrál a s ní i večer s partnerkou.

Herečka skutečně tehdy odešla s vítězem hry. Přesto, jak vyprávěla Jiřina Jirásková v dokumentu České televize Neřízená střela Stella, si herečka vážila vždy nesmírné inteligence svého manžela. „Žít se s ním ale nedalo,“ dodala herecká kolegyně Stelly Zázvorkové. O tom hovoří také zprávy o Kopeckého nesčetných milenkách. Jeho víc než kladný vztah k ženám zmiňuje také dokument Českého rozhlasu.

Ona ho milovala, on ji nechtěl ve filmu

Stejně jako bylo bouřlivé jejich manželství, které trvalo pouhý jediný rok a dalo jim společnou dceru, byl zjevně stejně vyostřený jejich rozvod a období, které po něm následovalo. Hovoří se ale tom, že Stella Zázvorková svého jediného manžela milovala až do konce života, v dokladech si stále nechávala příjmení Zázvorková Kopecká a také zůstali přáteli.

Když se ale rozhodovalo o hereckém obsazení filmu Já už budu hodný, dědečku!, byl to právě Miloš Kopecký, který jasným postojem zabránil své bývalé manželce užít si slávu v tomto snímku.

Kopecký byl důležitější než Zázvorková

Co se tehdy stalo? Role nesnesitelného herce Theodora Bergnera byla napsána přímo na tělo herci Národního divadla i mnoha dalších, Miloši Kopeckému. K němu si jako hereckou partnerku a filmovou manželku vybral režisér Petr Schulhoff právě Stellu Zázvorkovou. S tím ale na konci sedmdesátých let odmítl slavný herec souhlasit. V takovém případě by zkrátka roli, po které dlouho toužil, raději nepřijal. A protože byl pro tvůrce filmu důležitější než ostatní postavy, ustoupili mu a Stella Zázvorková dostala stopku. Místo ní se Bergnerovou manželkou stala Alena Vránová.

Společná tragédie rozvedených manželů

I když byly vztahy mezi bývalými manželi pravděpodobně dlouhodobě napnuté, oba dva jistě velmi silně prožívali tragédii, která se udála již dávno po rozvodu. Jejich dospívající dcera Jana, která dlouhodobě trpěla odloučením rodičů i velkou pracovní vytížeností své matky, spáchala sebevraždu. Původně mělo jít pravděpodobně „jen“ o demonstraci jejího smutku a psychických problémů, ale nešťastný osud pro ni vybral mnohem horší scénář. I když si vše načasovala tak, aby ji matka, která chodila tou dobou domů, včas našla, Stella Zázvorková se právě toho dne zapovídala s přítelkyní a do bytu dorazila o něco později. A právě ta chvíle rozhodla o tom, že Janu již nebylo možné zachránit.

Zdroj: autorský článek

