Trápení hvězdné Stelly Zázvorkové: Rozvod, ztráta jediného dítěte a smutné stáří o samotě

Není žádným tajemstvím, že mládí Stelly Zázvorkové nebyl žádný med. I když pocházela z dobře postavené rodiny známého a uznávaného architekta a módní návrhářky, neměla to ona, a vlastně ani její sourozenci, vůbec jednoduché. Manželství jejich rodičů se nevydařilo tak, jak si asi představovali, a pak už šlo jedno s druhým...

Stella prostě nevyhovovala

Matka dávala nejen Stelle, ale i jejím sourozencům často najevo svoji nespokojenost a pro slova chvály musela patrně chodit hodně daleko. Nešlo prý přitom ani tak o špatné chování nebo nenaplněné ambice, ale spíš (alespoň v případě budoucí herečky) o postavu – a nakonec i tvář. Je zřejmé, že měla matka velké očekávání, vždyť také samotné jméno Stella znamená v překladu hvězda – a malou hvězdu také doma chtěla mít. Krásnou, útlou, blonďatou, dlouhovlasou krasavici.

Co je to krása?

Stella samozřejmě nebyla nepohledná dívka, ale ani míry, ani tvář pohádkové princezny zkrátka neměla. Zato měla svoje osobité kouzlo, s nímž uměla pracovat jako málokdo jiný. A jak se později ukázalo, měla se z ní skutečně stát ona hvězda, dokonce hvězda první velikosti. Přesto si s sebou po celý život nesla matčiny výčitky, že nepobrala tolik krásy jako ona sama. Z pohledu většiny z nás je to jistě nepochopitelné.

Osudové divadlo

Dívka rostla a už v té době toužila po divadle, a to se nakonec také stalo jejím osudem. Díky herectví se potkala se svým budoucím manželem, kterým se nestal nikdo jiný než neméně slavný herec Miloš Kopecký. Dvě dominantní povahy ale vedle sebe nemohly žít příliš dlouho, a tak se přibližně po roce od svatby konal také rozvod. Podruhé se slavná herečka už neprovdala. Mohla se ale těšit vědomím, že jí z krátkého manželství zbyla alespoň dcera. Jenomže po patnácti letech přišel okamžik, který si neumí (a raději ani nechce) představovat žádný rodič.

Největší rodičovská tragédie

Stejně jako s vlastní matkou, ani s dcerou Janou neměla Stella Zázvorková nijak vřelý vztah. Ta jí vyčítala, že tráví příliš mnoho času v divadle a málo doma. Stejně tak ani Miloš Kopecký nebyl právě otcem na plný úvazek, a tak se mladá dívka snažila na sebe upozorňovat, jak jen se dalo. A to i za cenu velkého nebezpečí. Několikrát se totiž pokusila o sebevraždu, ale vždy si všechno vypočítala tak, aby ji někdo mohl zachránit.

Pár vět s kamarádkou a svět se otočil vzhůru nohama

Osudného večera se ale Stella Zázvorková po představení ještě zapovídala s kolegyní, aniž by mohla tušit, že si její dcera doma pustila plyn patrně ve víře, že je všechno dobře načasováno. Kdyby herečka běžela z divadla hned domů, asi by to vyšlo i tentokrát. Jenomže osud byl neoblomný a Janě už nikdo nemohl pomoci.

Smutné osamělé stáří

Protože se už nikdy nevdala a ani neměla další děti, zůstala nakonec oblíbená a diváky milovaná Stella Zázvorková, hvězda nejen jménem, ale i svými výkony, ve stáří docela sama. Jedinou společností jí bývala pečovatelka, která za ní domů docházela. Byl to smutný konec herečky, která po celý svůj život rozdávala díky komediálním rolím smích a radost několika generacím diváků.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas, csfd, wikipedie

