Poznali byste Lucii, postrach ulice? Takhle dnes vypadá, měla na krku exekutory

Před kameru se poprvé postavila v pěti letech v pohádce Kočičí princ. Nejslavnější role si střihla ve snímcích jako Lucie, postrach ulice, ale i seriálech, jako byl například Létající Čestmír. Celkem natočila třiatřicet filmů. A pak přišel konec. Žanetě Fuchsové se svým způsobem zhroutil svět.

Všechno mohlo být jinak

Když se v patnácti rozhodovala, na jakou půjde školu, táhlo ji to ke zdravotnictví. Dnes si možná říká, že to měla udělat. Někteří herečtí kolegové ji však tak dlouho přesvědčovali, aby nezahazovala dobře rozjetou kariéru, že se nakonec nechala „ukecat“. Přihlásila se tedy na konzervatoř.

Tady však přišel zlom a demotivace k jakékoli filmové práci. Řekli jí totiž, že ji nepřijmou, protože nemá talent. „Hraní pro mě není o potřebě se zviditelnit, ale spíše ventilovat. Kdyby mě tehdy vzali na konzervatoř, bylo by to zřejmě všechno jinak,“ vzpomínala Fuchsová v pořadu 13. komnata. Přitom ti, kdo o jejím přijetí rozhodovali, moc dobře věděli, co všechno má za sebou a jak je oblíbená.

Nemáš talent, nechceme tě

Nikdo se nemůže divit, že Fuchsová přestala mít chuť postavit se ještě někdy před kameru. Začala studovat ekonomiku a hraní nechávala stále víc a víc za sebou. Producenti a režiséři ji sice ještě nějakou dobu oslovovali a někteří ji prý dokonce prosili, aby si v jejich filmech zahrála. Ona na to ale nikdy nekývla. A nakonec přestaly i telefonáty a žádosti o návrat. Producenti ji přestali kontaktovat – a tím pro ni její herecká éra skončila. Žanetu to ale očividně stále mrzí.

Velké dluhy

Přišly však vážnější problémy. Bývalý manžel ji zatáhl do problémů. A jelikož sama podle všeho nikdy nebyla dobrá na finance, skončila nakonec s šestnácti exekucemi. Podle některých informací přitom průšvihy dlouho neřešila, takže se ještě kumulovaly. Nakonec měla mít dluhy v řádech statisíců, než se konečně „probrala“ a začala věc řešit.

Možná si myslela, že ji „zachrání“ její bývalá sláva. Na druhou stranu takových případů není málo. Lidé si snad myslí, že se jich potíže netýkají, pokud je udělá někdo z rodiny. Bohužel se však zásadně pletou.

