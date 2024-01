Syna legendárního Huga Haase zabili v nemocnici. Chyba zdravotníků se nedala napravit

Hugo Haas se se svojí Bibi, jak jeden z nejznámějších českých herců svoji ženu oslovoval, oženil v roce 1938. V Evropě se už sice schylovalo k velkým problémům, ale stále se ještě nebojovalo otevřeně. Když ale v únoru následujícího roku přišel na svět malý Ivan, měli manželé Haasovi jen pár dnů na to, aby se schovali před nacistickým běsněním do bezpečnější země.

Bylo mu pět týdnů, když rodiče emigrovali

Židovský původ a známá tvář – to byly důvody, které herce posouvaly vysoko na seznamu těch, kteří neměli příliš velké šance vyhnout se německé smrtící mašinerii. Bibi šla se svým mužem, zatímco pětitýdenního Ivana musela nechat doma. Cestování s novorozencem nebylo tehdy nic jednoduchého a chlapec se navíc léčil z novorozenecké žloutenky. Jaké byly pocity novopečených rodičů, opouštějících vlastní dítě, aniž by tušili, zda se ještě někdy setkají? Raději si takovou situaci nechceme ani představovat. Jeho matka, Marie Haasová, rozená jako baronesa Marie von Bibikoff (odtud ona přezdívka Bibi), ve chvíli odjezdu doufala, že bude mít možnost vrátit se pro dítě později, až se uzdraví. Trvalo to ale dlouhých šest let, než mohla svého Ivana znovu obejmout. Po celou dobu byl ale v dobré péči ženy Haasova bratra.

Ivanovi ženy štěstí nepřinesly

I když byl Hugo Haas až do své smrti v roce 1968 stále po boku své milující a podporující Bibi, nelze zastírat, že se mu líbily i jiné ženy. Podobně na tom byl i jeho syn Ivan, který ale v průběhu svého života střídal nejen krátkodobé lásky, ale také manželky. K oltáři se vydal celkem třikrát, ale přesto se velkého štěstí a dlouhého života nedočkal. Brzy se u něj objevila cukrovka a to byl v kombinaci s jeho životním stylem opravdu velký problém.

Smrtící kombinace: alkohol a cukrovka

Jak popsala sama jeho matka, Ivan Haas dlouhou dobu bojoval s alkoholismem. Stejně tak se ale větších dávek alkoholu neštítila ani jeho žena Margie, a tak se o nějaké střídmosti v tomto směru v jejich rodině bohužel hovořit nedalo. Ostatně sám slavný Hugo Haas se alkoholu, a dokonce ani drog nestranil. V Ivanově případě šlo ale vzhledem ke zmiňované chorobě o doslova smrtelný hazard, který se mu také nevyplatil.

Nešlo už jen o cukrovku

Hugo Haas zemřel v roce 1968, a tak synův pád do propasti už neviděl. Ivanovi se postupně zhoršovalo zdraví, ale alkoholu se vzdát nehodlal. Nezbylo tedy nic jiného, než aby se lékaři snažili udržet jej při životě vyššími a vyššími dávkami inzulinu. Začaly se přidávat i další choroby, mimo jiné mu přestávaly fungovat ledviny. Dárce nebyl, a tak musel docházet na dialýzu. A právě ta se mu stala vinou zdravotníků osudnou.

Osudový omyl zdravotníků

Kdo ví, jak dlouho ještě mohl nemocný Ivan Haas pobýt na světě, nebýt tragické chyby zdravotníka, který zaměnil preparáty jednotlivých pacientů, které se používají při dialýze. Ivan dostal nesprávný roztok a jeho tělo se s tímto omylem už odmítlo vyrovnat. Problém se tehdy znásobil další nedbalostí ošetřujícího personálu, který odešel z místnosti. Kdyby se někdo včas dozvěděl, že má muž připojený na dialýzu problémy, mohlo snad být zabráněno nejhoršímu. Osud si to ale naplánoval právě takto. Ivan se nedožil ani čtyřicátých narozenin. Na jeho pohřbu v roce 1979 plakala i matka Bibi, která svého syna přežila o celých třicet let.

