Miloš Kopecký měl stovky milenek. Jeho žena s nimi kamarádila, dokud nehrozil rozvod

Málokdo by vysvětlil ženě s takovou noblesou, že v jeho životě nebude nikdy jediná. Miloš Kopecký to uměl. Něžné pohlaví potřeboval pro své psychické zdraví, a dokonce milenky seznamoval s manželkami, aby mohli všichni trávit společný čas na chatě. Byl v tom zkrátka mistr a žárlivost nenáviděl. To pro něj nebyl projev lásky, ani důvod v manželství zůstat.

Čtvrtá manželka se s milenkami kamarádila

Jeho první manželkou byla Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu. Ta v patnácti letech spáchala sebevraždu. Prý na sebe chtěla jen demonstrativně upozornit, a tak otočila plynovým kohoutkem, skončilo to ale tragicky. Se Zázvorkovou vydržel rok, za druhou manželku pojal řidičku tramvaje Kateřinu Soukupovou, za třetí tanečnici Janu Lichtenbergerovou.

Čtvrtá žena Jana Křečková, tanečnice z baletu Divadla ABC, byla velmi tolerantní. Možná proto jim to nakonec vydrželo celý život, přestože věrný jí Kopecký nikdy nebyl. O soužití s mužem, který byl o 17 let starší, napsala knihu Můj život s Mildou. Mimo jiné v ní přiznává, že měl celý život psychické problémy. Deprese, chmury a sklon k alkoholismu – to vše bylo součástí života Miloše Kopeckého.

Dcera po něm zdědila deprese

„Časem jsem došla k tomu, že se s tím dá žít. Jinak se choval skvěle. Jsou chlapi, kteří nezahnou, zato ženu třískají. Ty holky, které si vodil, byly vesměs normální a slušné. Bez problémů jsme se bavily. Horší ale bylo, když se tam jednou náhodou naráz sešly hned dvě jeho milenky. Já z toho měla srandu, ale ty dvě se hrozně poštěkaly,“ nechala se tehdy slyšet Jana Kopecká a ukázala tak, že měla skutečně nadhled. Zemřela v roce 2019 po dlouhé nemoci, Kopecký už v roce 1996.

Na jeho milenky vzpomínala i dcera Barbora Vencourová, která s ním nikdy neměla dobrý vztah. Ve škole říkala, že je dcerou zelináře, jen aby nemusela přiznat, kdo je jím ve skutečnosti. Vdávala se v 19 letech, možná, aby se zbavila jména Kopecký. Po otci zdědila deprese, on to měl prý ale mnohem horší. Léčit se začala až ve třiceti a nějaký čas na tom byla bídně. Oporou jí byla rodina. Když vzpomínala na otcovy milenky, přišlo jí to normální. Nevěděla, jak žijí jiné rodiny. S jeho milenkami někdy hrála badminton, jindy šachy.

Slíbil, že neodejde

Mezi láskami Miloše Kopeckého byla například Jana Brejchová, matka herečky Terezy Brodské, Jana Šulcová, nebo Olga Schoberová. Vášnivý románek prožil herec i s režisérkou Věrou Chytilovou. Až Anna Wetlinská jeho manželce nesedla. Vycítila příležitost a začala na něj tlačit, aby se rozvedl a koupil pro ně vilu v Praze. On ale Janu Kopeckou ujišťoval, že se nemusí bát, že nikdy neodejde. Svému slovu dostál a ze své manželky takřka udělal spojenkyni proti své milence. Klapalo jim to celý život – než je rozdělila smrt „milovaného Mildy“.

Na Miloše Kopeckého se můžete podívat například v seriálu Hříšní lidé města pražského, který v létě reprízuje Česká televize, nebo můžete zhlédnout některý z jeho filmů. Co třeba snímek Adéla ještě nevečeřela?

Zdroj: ČSFD, iDNES.cz, zeny.iprima.cz, redakce

