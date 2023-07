Partner mě přistihl v posteli s milencem. Pak udělal něco, co mě dostalo, říká Lea (32)

S trochou nadsázky by se u nich dvou dalo použít přísloví – jeden má rád vdolky, druhý zase holky. Je to podobné, ale vlastně úplně jiné. „Brala jsem si chlapa, který se mi líbil. Ale nic moc jsem o něm nevěděla. Dnes vím, že to byla blbost. Na druhou stranu jsme si svatbu fakt užili, byla to obrovská party trvající dva týdny,“ říká pro Čtidoma.cz Lea.

Dohodli se, že nějak budou fungovat

Po bujarých oslavách však přišlo vystřízlivění. Oba si uvědomili, že končí životy, na které byli dosud zvyklí. Tedy svoboda, volnost...a party. „Nějak jsme to nevychytali, no. Bydlet spolu, to nebyl problém. Ale nějaké závazky vůči tomu druhému? Na to jsme neměli ani jeden myšlenky. Zkusili jsme to, ale nešlo to.“

Dohodli se, že budou dál fungovat tak jako dosud. S respektem jednoho k druhému, ale s žádnými přehnanými žárlivými scénami či společnými akcemi. „Kupodivu to nějakou dobu fungovalo. Byli jsme jako dva dobří kamarádi, kteří se spolu občas vyspí, ale jinak si jdou každý po svém. Takoví spolubydlící.“

Chtěl víc, než jsem byla ochotná dávat

Postupem času to ale vypadalo, že Kamil by přeci jen rád něco víc. „Zdálo se, že si chce hrát na mého manžela. Na moment mi to imponovalo, ale pak mě začal docela děsit,“ směje se Lea. „Chápejte, já jsem fakt nic závazného nechtěla. A už vůbec ne dítě, o kterém z ničeho nic začal mluvit.“

Lea dál žila po svém, nic neřešila, nikomu se nezpovídala. Brzy si našla milence, se kterým se bavila. A vodila si ho domů. „Kamil byl často pryč, jezdil na delší služební cesty. Takže jsem měla volné pole působnosti. Jednou se ale vrátil dřív a bylo „vymalováno“. Čekala jsem scénu, ale ono nic.“

Dostal mě, přiznávám

Kamil prostě nakráčel do ložnice, zastavil se a podíval se na šokovanou dvojici. „Zrovna jsme jedli, oba nazí v posteli. On tam stál, kroutil hlavou, usmíval se. Pak se začal svlékat s tím, že se přidá. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat.“

Asi nikoho nepřekvapí, že její milenec se sebral a rychle zmizel. „Srab jeden. Ani se nestačil pořádně obléknout. Já pak dostala záchvat smíchu, Kamil taky. Musím říct, že mi to dost imponovalo. Zachoval se ujetě, ale dostal mě.“

(fotografie u článku je ilustrační)

