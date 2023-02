Dnešní Výměna manželek bude hlučná, Petra schytá urážky. Zavři ty dveře, smrdíš, řve Roman na syna Zuzky

Petra (26), maminka z moravské vísky, zamíří do Karlových Varů. Tam jí čekají čtyři děti. Tři z nich má Zuzka (38) z předchozího vztahu – Tondu (19), Petra (15) a Béďu (10). Tříletou Sofinku mají partneři spolu. Právě ona bude předmětem jedné z největších hádek. Petře se nelíbí, že ji Roman (34) vozí v autosedačce nepřipoutanou. Starší děti pak potvrdí, že je to vcelku běžné. „Já takhle jezdím normálně,“ řekl také Roman. „Jestli to chceš řešit, tak já můžu jít domů,“ zvýšil hlas. „Magor vyšinutej, já jsem úplně vytočená,“ řekla na plnou pusu Petra. A Roman za breku dcery odešel.

Tříleté dítě v autosedačce bez pásů náhradní manželku vytočí

Zuzka vypadá na první pohled drsně a ostříleně, opak je ale pravdou. Její milá a dobrosrdečná povaha se projeví hned na začátku. Ani Petra se nebude pouštět do zbytečných konfliktů, s Romanem však bude mít práci zachovat chladnou hlavu.

Zuzka je matkou v domácnosti. Její partner Roman má 34 let, toho času je na Úřadu práce. Spolu s nimi žijí tři děti z předchozího Zuzčina vztahu – Tonda (19), Petr (15), Béďa (10) a společná Sofinka (3). Právě ta se stane ústřední postavou hádky Romana s vyměněnou manželkou Petrou. Nemůže pochopit, že jí Roman vozí nepřipoutanou v sedačce, byť na krátké vzdálenosti. Po diskuzi se staršími syny však zjistí, že to není neobvyklé.

Měl by ses o sebe už starat sám, školí Roman Tondu

Právě Tonda bude Petře během Výměny velkou oporou. Má velké sny a touží studovat, Roman má ale pocit, že si Tonda hraje na něco, co není. „Zavři ty dveře, smrdíš,“ zařve Roman na Tondu a Petra se nestačí divit. Ačkoliv argumentuje, že máma má vůči němu vyživovací povinnost, protože studuje, Roman ho bude opakovaně vyhazovat. A je to prý běžné.

Nakonec sama Zuzka uzná, že se jí po Romanovi nestýská. Dává mu přednost před dětmi. Ještě se navíc přizná, že ji po hádce Roman zamyká v pokoji. Od té doby na něj Tonda zanevřel. Petra bude zase vděčná za to, co doma má.

