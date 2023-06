Jordánových z Ulice je největší škoda. Jejich příběhem to celé začínalo

Začalo to spokojeným manželstvím se dvěma dětmi, které studují na místním gymnáziu. Bára, kterou hrála Tereza Brodská, pracovala v Království hraček a Tomáš, kterého hraje Petr Vacek, byl entomolog ve vědeckém ústavu. Později zůstal v Ulici za Jordánovy sám.

Vzpomenete si na dávná dobrodružství?

Hned na začátku přinesla Ulice žhavou zápletku. Báře se tehdy zalíbil Petr Boháč z Království hraček, kterého hrál Pavel Kříž. Tomáš zase podlehl asistentce Dianě. Jejich manželská krize se stále prohlubovala, až nakonec bydlel Tomáš ve svém autě, kterému říkal Želva. Někdy tou dobou si také našel učitelku Hanku. Tvůrci měli tehdy velkou fantazii a do Ulice zakomponovali Výměnu manželek, prý aby Jordánovi manželskou krizi ustáli. Kdo by to chtěl hned vzdávat? Nepovedlo se a byl rozvod.

Nakonec potkala Bára Ondřeje Krause v podání Jiřího Dvořáka, který měl také dvě dcery, a ze seriálu zmizela. V té době hrála v Ulici šest let. V roce 2018 se vrátila na pět dnů, nic většího ale neplánuje. „Já jsem takový člověk, který se většinou nevrací, když něco uzavře,“ vysvětlila Brodská.

Štáfek v seriálu randil s Vejvodovou

Postava Matěje Jordána, kterou hrál Jakub Štáfek, si také užila dost turbulencí. Prošel si několika vztahy, které mu daly zabrat! Jedním z nich byl ten s Adrianou Peškovou, kterou v té době ještě hrála Dominika Kadlčková. Později se v její roli objevila Šárka Krausová, tehdy Vaculíková. Randil ale také s Libuškou Nekonečnou, kterou si zahrála Zuzana Vejvodová.

Zuzana Vejvodová se v Ulici seznámila s hercem Pavlem Nečasem ze seriálu ZOO , se kterým má syna Jonáše. Vztah sice nevydržel, ale bývalí partneři mají dodnes prý báječné vztahy, a dokonce si má Zuzana rozumět se současnou Nečasovou ženou Adrianou Rakovou.

S Libuškou to bylo bouřlivé, Matěj v té době řešil maturitu, ona už měla děcko. Nic pro jeho rodiče, kteří ho viděli jako pilného studenta vysoké školy. Nakonec měl dítě s Alžbětou, se kterou se odstěhoval do ciziny. A to byl konec Štáfka v Ulici. Pravdou je, že už to byl jeho druhý návrat, do kterého se mu vůbec nechtělo. Řekl si tehdy schválně astronomickou částku peněz, aby měl pro produkci argument. Jaké bylo jeho překvapení, když mu to schválili, a on tak musel naklusat. Vrátí se ještě někdy? „Nikdy neříkej nikdy. Nechci říkat, že je to uzavřená kapitola,“ říká Jakub Štáfek.

Patricie Pagáčová, dříve Solaříková si zahrála obyčejnou holku Terezu

Patricie byla v Ulici od samého začátku, zahrála si Terezu Jordánovou. Obyčejnou holku, která řešila dívčí starosti. Randila se Štěpánem a puberta s ní mlátila. Později randila s Márou, se kterým měla autonehodu, kterou málem nepřežila. Její otec si našel milenku, kterou Tereza nenáviděla. Nakonec v seriálu zůstala kromě Petra Vacka vůbec nejdéle. Její postava nakonec odjela do Rakouska.

Dnes už ji tam neuvidíte, ale hraje ve spoustě dalších seriálů. „Jsem za ta léta v Ulici nesmírně vděčná, ráda na ni vzpomínám. Ale je to pro mě uzavřená kapitola,“ nechala se slyšet herečka. Naposledy se objevila například v Devadesátkách, Agrometalu nebo na podzim v Jedné rodině.

Tereza Brodská je dnes už pyšnou babičkou, Patricie maminkou a Jakub brzy dvojnásobným otcem. Vypadá to, že nikdo z nich se do Ulice stále nechystá. To samé však říkala Aneta Krejčíková, představitelka Gábiny Pumrové. I tu ale nakonec tvůrci přesvědčili.

Chybí vám v Ulici Jordánovi?

Zdroj: TV Nova, Instagram, ČSFD

