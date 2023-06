Charismatický herec Pavel Kříž bojuje se závažnou chorobou. Vyléčit ji neumí v Česku, ani v Kanadě

Herce Pavla Kříže si pamatujeme hlavně z filmové série o básnících, kde dostal hlavní roli Štěpána Šafránka, jehož osudy diváci sledují od gymnaziálních let až po vrchol jeho svérázné lékařské kariéry. Byla by ale veliká chyba zapomínat na jeho další role, třeba na jeho Bucifala ve filmu Andělské oči z roku 1994 nebo na novější roli Adolfa Hitlera z filmu Lída Baarová, jehož premiéru měli diváci možnosti vidět v roce 2016. A pak jde o desítky dalších krásných rolí ve vážných i veselých filmech, v pohádkách i seriálech. Hraje, i když se již dlouhá léta potýká s vážnou nemocí.

O cukrovce se nebojí mluvit

Pavel Kříž je jednou ze známých osobností, které postihla choroba považovaná za jednu z těch civilizačních. Jde o cukrovku, odborněji řečeno diabetes. Zatímco někteří se s takovým problémem tají, herec nemá problém o svém hendikepu hovořit nahlas, a podpořit tak i další nemocné v jejich boji za normální život.

Bez velkých omezení

S cukrovkou žije Pavel Kříž, jak již před lety potvrdil mimo jiné pro server DIAstyl věnující se právě této chorobě, již dlouho. Na omezení, která jsou s ní spojená, je tak zvyklý. Právě proto, že se cukrovkou nijak netají, neomezuje jej podle jeho vlastních slov nijak výrazně ani v osobním, ani v profesním životě. Pokud okolí takto nemocného člověka o jeho problému ví, není nemožné se jeho potřebám přizpůsobit. Sám herec se pak rozhodl s cukrovkou bojovat mimo jiné i zdravým životním stylem, což byl jistě velmi dobrý krok. I on ale podle svědectví svých kolegů vyznává teorii, že pravidla jsou tady od toho, aby bylo – čas od času – co porušit.

Sport patří k jeho životu

I přes problémy, s nimiž musí bojovat, se Pavel Kříž po diagnostice nemoci nevzdal sportu, a to ani plavání, ani – poměrně překvapivě – boxu či kung-fu. Kdo by to od Štěpána Šafránka čekal? Ostatně o jeho fyzické kondici se mohli televizní diváci před lety přesvědčit také při sledování soutěže StarDance, když se spolu se svojí taneční partnerkou Alicí Stodůlkovou účastnil jejího 4. ročníku. A nejenže se účastnil, ale dokonce se tehdy stal vítězem celé řady.

Čechokanaďan Pavel Kříž

Pavla Kříže můžeme stále vidět na obrazovkách jak ve starších snímcích, tak i v novějších filmech, a to i přesto, že po své emigraci do Kanady v roce 1987 získal i tamní občanství a stále má na výběr, kde se právě hodlá usadit či pracovat. V Kanadě vystudoval na vancouverské univerzitě psychoterapii, takže mohl svoje filmové zkušenosti z působení v bílém plášti konečně převést do praxe. Péče o ostatní byla totiž od dětství jeho velkým snem, ale řízením osudu nejprve zvítězilo herectví. Dnes je tento úspěšný muž jedním z příkladů lidí, kteří dokážou jít za svými sny a dotáhnout je do konce i v případě, kdy se jim do cesty postaví třeba zdravotní problémy. O těch je podle Pavla Kříže nutné mluvit nejen s rodinou, ale i s ostatními lidmi. Jen tak je možné se s nimi skutečně vyrovnat a vysvětlit společnosti, že nejde o žádné nepřekonatelné stigma.

