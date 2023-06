Gestapák ze Zlaté labutě i policajt ze Specialistů Jiří Hána: Na večírcích ho nenajdete

Když se řekne Jiří Hána, někteří budou tápat. Pokud si však pustí televizní obrazovky, je jasné, že si ho rychle zařadí. Výčet jeho televizních projektů nebere konce. Zahrál si v Ulici, Ohnivým kuřeti, Specialistech, Dokonalém světě, Aférkách, Comebacku, Kriminálce Anděl, Nemocnici na kraji města… Řeč je o gentlemanovi, kterého si kolegyně v divadlech nemohou vynachválit.

Dítě má se zpěvačkou z muzikálu Kleopatra

Neplní stránky novin, nechodí na večírky a společenské události jsou mu proti srsti. Fascinuje ho vesmír a prý chtěl být původně lékařem. Se zpěvačkou Radkou Fišarovou, kterou si mohou někteří pamatovat jako Fulvii z muzikálu Kleopatra, má syna Oskara. V roce 2019 se však po devíti letech partneři rozešli. O svém soukromí mluví Hána jen velmi málo, a proto se vlastně neví, jestli už našel nějaké to své štěstí u jiné dámy. Ještě před Fišarovou randil s herečkou Jitkou Čvančarovou, tím však výčet jeho lásek končí.

Kariéru má ale bohatou – možná mu byla už kdysi předurčena. Už na základní škole v Ústí nad Labem prý pořád mluvil, pusa se mu takřka nezastavila. Že skončí u divadla, to ho ale tehdy nenapadlo. Neustále vyrušoval, dostával poznámky a učitelky z něj byly vyřízené. Vše se změnilo, když odešel v 19 letech do Prahy studovat DAMU. Miloval lidi, rád si s nimi povídal a vyprávěl. Záhy se však ukázalo, že jen málo rozeznává, komu své tajemství svěří. A tak se postupem času stáhnul do sebe. Dnes je z něj introvert.

Divadelní role se mu jen hrnou

Nejvíce známý je z televizních seriálů, jeho láskou je však divadlo. Už v patnácti letech získal menší role v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, po absolutoriu na DAMU se dostal do pražského Činoherního klubu. Věrní diváci si ho mohou pamatovat z Divadla Komedie nebo Divadla Rokoko. Kolegyně na něj přitom pějí ódy. Je to prý takový gentleman, že ženám při příchodu div nelíbá ruce. A tak je jasné, že má spoustu obdivovatelek.

Jestli je však zadaný, to už si budou muset uchazečky o místo paní Hánové zjistit samy. Na sociálně sítě dává Hána svůj život jen sporadicky a o partnerkách nemluví vůbec. Po rozchodu s Fišarovou to vypadá, že žije snad jako mnich. I ona však za dob trvání jejich vztahu slova divadelních kolegyní potvrzovala. Snad nebyl den, kdy by na otce svého syna nepěla ódy.

Přítelkyně Dancingerová

Skoro to vypadá, že je Hána doslova gentleman z první republiky. To mohl ostatně ukázat v seriálu Zlatá labuť, dostalo se mu však role zlého a nelítostného gestapáka, kterého se snad bojí i dámy u televizních obrazovek. Svou reputaci napravuje jako kapitán Martin Kovář, který je bodrý a za přítelkyni má novinářku, kterou hraje Marta Dancingerová.

Pro tuto roli musel podstoupit speciální výcvik – naučil se, jak zasahovat proti pachatelům, bránit se, držet zbraň nebo někoho zatknout. Nechyběly ani střelby. A aby toho nebylo málo, není jen nadaný herec. Prý také výborně tančí! Jak je vidět, je to dobrák tělem i duší. Snad brzy také najde své štěstí u ženy, která všechny tyto jeho kvality náležitě ocení!

