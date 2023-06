Manželé Hitlerovi žili šťastně až do smrti. Měli hodně netradiční svatební cestu

Postupný rozklad nacistické moci vedl kromě blížící se porážky i k rozhodnutí Adolfa Hitlera vstoupit do svazku manželského. Jeho dlouholetá milenka a obdivovatelka Eva Braunová se stala paní Hitlerovou v berlínském bunkru za dohledu špiček tehdejšího nacistického vedení. A vydali se na hodně netradiční svatební cestu. Ta skončila v místnosti zmíněného bunkru rozkousnutou kapslí cyankáli a prostřelenou hlavou. Žili tak šťastně až do smrti. Kdo to může říct...

Letité tajemství

Spojení Evy Braunové a Adolfa Hitlera trvalo dlouhých čtrnáct let. Byť jejich kruh nejbližších o jejich vztahu věděl a Eva Braunová doprovázela vůdce Třetí říše na každém kroku, veřejnost o jejich vztahu neměla sebemenší tušení. Oddaná a loajální. Tak lze charakterizovat přístup Evy Braunové ke svému muži. Adolf Hitler v ní měl tu nejvěrnější a nejfanatičtější podporovatelku, a tak není překvapením, že když se v bunkru pod Berlínem rozhodl vůdce spáchat sebevraždu, ona ho s láskou následovala.

Jak ovšem došlo k jejich seznámení a jak fungoval poloutajený vztah, jenž může historie hodnotit jako jeden z nejzvláštnějších? Možná zcela naopak Hitler a Braunová žili ve spojení jako beránci a nic zvláštního kromě okolnosti svatby a „svatební cesty“ se nedělo. Nebo?

Seznámení v ateliéru

Eva Braunová se poprvé dostala do zorného pole Adolfa Hitlera v roce 1929, kdy navštívil fotoateliér Heinricha Hoffmana, který spoluvytvářel nacistickou propagandu a měl zde tehdy sedmnáctiletou dívku zaměstnanou jako asistentku. Braunová odpovídala tomu, co Hitler pokládal za ideální árijskou ženu. Věk mezi 18 a 20 lety, aby si ji mohl zformovat podle vlastní vůle.

Jak vidno, Hitlerova politika, to byla hlavně propaganda. A není rozdílů mezi osobními vztahy a podporou celého národa. Manipulace a kult osobnosti tak dláždily Hitlerovi cestu na vrchol. Braunovou samozřejmě oslovil zájem tehdy vycházející politické hvězdy, ale musela ještě chvíli počkat.

Tehdy totiž Hitler vedl vztah se svou 23letou neteří Geri Raubalovou. Vůči ní ovšem projevoval despotické chování a chtěl mít přehled o všem, co dělá. Nebohá dívka se tak rozhodla utéct nezdravé pozornosti šílence tím nejradikálnějším způsobem. Sebevraždou zastřelením.

Od října roku 1931 už je po boku Hitlera jeho budoucí jepičí žena Eva Braunová. Problém byl ovšem v tom, že o jejich spojení nesmí nikdo vědět. Milenka by mohla pošramotit pověst nacistického vůdce. Eva situaci nezvládá a ve svých devatenácti letech se poprvé pokouší o sebevraždu. Pár měsíců poté je Hitler jmenován kancléřem a své milence pořizuje byt. Eva Braunová je tak tajnou první dámou nacistického Německa.

Druhý pokus

Hitlera zaměstnávala politika a plány na převzetí moci v Evropě. Eva Braunová tak trpěla nedostatkem pozornosti a rozhodla se na sebe upozornit další sebevraždou. Předávkování léky nevyšlo a Hitler se na základě této skutečnosti rozhodl povolit své milence přístup do užšího kruhu nacistického velení, které se shromažďovalo na alpské usedlosti Berghof.

Zde také vznikly unikátní záběry, které zaznamenala sama Eva Braunová na filmovou kameru či fotoaparát. Hitler z ní postupně učinil jedinou osobu, která mu směla oponovat, ale musela se zároveň smířit s tím, že nikdy nebude mít děti.

Když se nacistické Německo drolilo Hitlerovi na mapě, rozhodl se od ledna 1945 zůstat ve svém berlínském bunkru. Eva Braunová na opakovanou žádost dorazila až v březnu, aby podpořila svého – v tu chvíli už poněkud nesoudného – partnera.

Válka byla ztracená, ale právě Eva Braunová podporovala vůdce k dalším běsným útokům a obraně, aby ani na vteřinu nepřemýšlel o kapitulaci. V nouzové situaci, kdy už Berlín ostřelovali Sověti, se Hitler rozhodl vzít si Evu Braunovou za ženu. Stalo se tak 29. dubna a jen o pár hodin později byla jejich mrtvá těla polita benzínem a zapálena. Asi nejdivnější pár v historii lidstva tak zemřel bok po boku a svět jich rozhodně nelitoval.

