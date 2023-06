Milovaný herec Marián Labuda před smrtí trpěl, ale nikomu se nesvěřil. Trápilo ho srdce i velké přání

Slovenský, ale také v Česku neméně oblíbený herec Marián Labuda se do podvědomí našich diváků zapsal především jako dobrosrdečný Karel Pávek z filmu Vesničko má středisková, který měl jako jediný dost trpělivosti se svým svérázným závozníkem Otíkem. Objevil se ale také v dalších filmech, například ve snímcích Král Ubu, Odcházení, Dobří holubi se vracejí a v mnoha jiných. I když jako herec prožil jak na svém rodném Slovensku, tak i v naší republice opravdu skvělou kariéru, ke konci života jej trápilo mnoho problémů – a to jak zdravotních, tak i lidských.

Zdravotní problémy a nadváha

Herec se dlouhá léta před svojí smrtí, která si pro něj přišla v lednu roku 2018, potýkal s nadváhou, která měla za následek také cukrovku a další problémy, které s ní souvisely. O tom se veřejně vědělo a Marián Labuda se tím ani netajil. Další záležitost, o níž ale veřejnost kromě několika jeho blízkých přátel a známých nevěděla, se týkala hercova srdce. Ischemická choroba, která diabetiky často doprovází, se nevyhnula ani jemu.

První kolaps

První velký zdravotní problém přišel dva roky před jeho odchodem z tohoto světa. Tehdy zkolaboval a nejprve se zdálo, že jde o mrtvici. To se ale nepotvrdilo, proto se lékaři tehdy přiklonili k teorii o srdeční slabosti. Z tohoto selhání se po jisté době herec ještě vzpamatoval. Trápilo ho ale také něco jiného, co tentokrát souviselo s jeho herectvím.

Málo rolí herce trápilo

Už nějakou dobu se totiž herci těsně po sedmdesátce nedařilo získávat nové filmové nebo divadelní role. On sám by přitom rád zůstal aktivní a chtěl se znovu vrátit jak na prkna, která znamenají svět, tak před televizní kameru. Nabídky se ale nehrnuly, což jej velmi mrzelo. Pro slovenský portál Nový čas si posteskl, že právě v době, kdy už má za celý svůj život nashromážděny patřičné zkušenosti, nemá je kde uplatnit, ani jak předat příští herecké generaci. Se smutkem tak čekal na jakoukoliv další příležitost. Ta ale nepřicházela. „Potěšila by mě nějaká dobrá role,“ přiznal herec ještě několik týdnů před smrtí pro deník Nový čas.

Druhý záchvat už byl osudný

Mariánu Labudovi bylo třiasedmdesát let, když se s ním rozloučil herecký i divácký svět. Stalo se to poté, co jej podruhé zradilo nemocné srdce. Ke kolapsu došlo u jeho domu ve chvíli, kdy se chystal na cestu a nastupoval do auta. I když se jeho manželka okamžitě pustila do resuscitace a byla přivolána záchranka, herci již nebylo pomoci a v jedné z bratislavských nemocnic poté zemřel.

V srdcích našich diváků ale zůstal a jistě ještě velmi dlouho zůstane. Vždyť jeho role vždy potěšily, pobavily, ale také přiměly k zamyšlení nad životem v jeho pravé podstatě.

Zdroje: csfd, Nový čas, wikipedie, ceskatelevize

