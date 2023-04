Nesvačilová vyhrála. Z milenky litovanou ženou, která krutě naletěla

Když se dala herečka Denisa Nesvačilová do kupy s režisérem Petrem Kolečkem, okamžitě to schytala ze všech stran. Ten byl totiž tou dobou zadaný s modelkou Anetou Vignerovou, se kterou má syna Jiříka. Jenže když si po neuvěřitelných peripetiích nakonec vzal svou hnědovlasou modelku, všem spadla brada. Nesvačilovou ale zrada od chlapa nezlomila. Stala se z ní žena činu, pustila se do práce, úsměvy rozdává na všechny strany a má se dobře. Vyhrála to nakonec, když ji Kolečko před svatbou opustil? Dost pravděpodobně ano, zachránilo jí to pověst.

Nesvačilová prolomila hradby mlčení

Denisa Nesvačilová dlouho mlčela. O milostném trojúhelníku s Petrem Kolečkem a Anetou Vignerovou mluvila jen velmi málo, spíše vůbec. Když však vyšlo najevo, že si režisér svou modelku tajně vzal, rozhodla se, že tentokrát své rozhořčení už tajit nebude. Byla to právě ona, s kým měl Kolečko svatbu plánovat také, dokonce prý Nesvačilová už zvala své kolegy. Pár dní předtím, než řekl Vignerové své ano, měli s Nesvačilovou letět do Athén.

O tom, jak to mezi trojicí ve skutečnosti je, se dlouho spekulovalo. Hradbu mlčení prolomila až Nesvačilová. „Asi dvanáct hodin před tím, než jsme měli odletět na romantický pobyt do Athén, mi před dvojákem v divadle napsal, že se necítí na odlet, že neví, co bude, a že potřebuje být na pár dní sám, protože je toho na něj hodně,“ citoval ji web Sedmička. „Dvacet čtyři hodin poté, co jsme měli odletět, se oženil se svou bývalou partnerkou,“ řekla bolestně. Je jasné, že zrada od muže, kterého milovala a věřila mu, je pro ni velkým zklamáním.

Výměna partnerek zřejmě nevyšla

Aby celou situaci překonala, zavalila se prací. Zkouší například v Divadle Radka Brzobohatého hru A je to venku!, dabuje a novým pracovním nabídkám se nebrání. Minule na svém Instagramu ukázala, že jí fanoušci do divadla na vyjádření podpory v celé situaci posílají květiny.

Kdyby bývala zůstala s Kolečkem, byla by už navždycky vnímána jako žena, která rozbila rodinu. Zatímco teď jí pomohla sama Vignerová, která se po prohlášeních o tom, jak náhle Kolečko jejich vztah ukončil, jaká rána to pro ni byla a jak to zasáhlo celou jejich rodinu, oblékla do svatebního a vyrazila vstříc svému štěstí.

Doufejme jen, že je tohle už poslední výměna partnerek a pro dámy začíná poněkud klidnější období jejich života. Třeba si na tohle všechno jednou vzpomenou s úsměvem, který je jim oběma vlastní.

