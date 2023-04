Natálie Grossová: Věřím, že se na mě táta dívá. Promluvila o rodině, vztazích i velkých plánech

Nedávno mělo premiéru pokračování Bastardů. Natálie Grossová si zahrála mrchu, dokonce vraždila. „Opravdu jsem si to užila,“ směje se dvacetiletá slečna. „Díky Bastardům jsem zjistila, že mě hrozně baví hrát záporné role. A těším se, že ještě někdy bude příležitost,“ říká v rozhovoru pro Čtidoma.cz. Jak ale prozradila, její priority jsou momentálně jinde.

Bastardi jsou také o diskriminaci. Odmítli vás někde třeba proto, že jste žena?

Díkybohu jsem se nikdy nesetkala s diskriminací proto, že jsem žena. Ale samozřejmě jsem to měla těžší v jiných věcech. Zejména, pokud jde o mé příjmení. Někteří lidé říkají, že mám díky tomu vše snadné. Ano, občas je to pomoc, ale často také nevýhoda. Už se mi stalo, že mi mé jméno dveře naopak zavřelo. Stále dokazuji, že umím já sama. Musím říct, že se mi to celkem daří.

Vytáčí vás, když se o vás stále mluví jako o dceři bývalého premiéra Stanislava Grosse?

Nevytáčí. Je to rodina, do které jsem se narodila, to nikdo nevymaže. Za svého tátu se nestydím. Je to minulost naší rodiny, a tak to prostě je.

Natálie Grossová

- Je dcerou zesnulého politika Stanislava Grosse který byl v letech 2004 až 2005 premiérem ČR.

- Zpěv miluje odmalička. Její první rolí byla Cosette v muzikálu Bídníci.

- Na konzervatoři studuje zpěv, tanec a herectví.

- Zahrála si i v celosvětově úspěšném muzikálu Čarodějka (Wicked) producenta Františka Janečka, konkrétně cukrkandlovou Glindu.

Věříte, že se na vás tatínek dívá a fandí vám?

Určitě ano. My jsme i věřící. Takže vím, že táta vidí každý můj krok, který dělám.

Musí být člověk drzý, aby se v českém showbyznysu prosadil? Protože talentovaných lidí je poměrně hodně. Ale kde je ta hranice, kde se láme chleba a rozhoduje se, kdo uspěje, a kdo naopak zapadne?

Nemyslím, že drzý. Strašně důležitá je pokora, kterou se snažím udržet. Faktem ale je, že si nějaké věci musíte vybojovat. Hlavně se nesmíte bát, musíte pracovat se sebevědomím. S tím jsem hodně válčila. Vlastně to tak mám pořád. Hlavní je mít kolem sebe lidi, kterým můžete věřit a kteří vás budou vždycky podporovat. Pro mě je to rodina, maminka, sestřička. Zkrátka je to o tom, jít si za svým cílem a věřit, že vše zvládnete.

Zmínila jste sestru. Jaký máte vztah, berete si někdy role, nebo Denisa tímto směrem nemíří?

Ségra také dělá showbyznys. Ale zatím nechce do hlavních rolí. Baví ji i tancování, hraje se mnou ve Fantomu opery, v Okně mé lásky, v Dětech ráje apod. Má to moc ráda. Do toho fotí, se mnou stepuje. Nikdy jsme se ale nervaly, nejsme konkurentky. Ségra mě hodně podporuje, já ji také. Zároveň je má nejlepší kamarádka.

Proč už po Slunečné nejste v žádném dalším seriálu. Má zpěv před herectvím přednost?

Natáčím Společně sami, zase s Tomášem Magnuskem. Ale hlavně se věnuji vlastní tvorbě, dělám své popové písničky. Na konci dubna mi vyjde písnička Want it, což bude skvělé. Chci se hlavně věnovat své popové kariéře.

Během natáčení Slunečné jste byla velmi mladá. Jak se vám hrálo s paní Brodskou, Reginou Řandovou a dalšími?

Skvěle! Tereza Brodská mi hrála maminku a přirostla mi k srdíčku. Ale všichni jsme byli skvělá parta lidí. To se pak pracuje mnohem líp. Strašně mě mrzelo, když Slunečná skončila. Doufám, že se zase na nějakém projektu potkáme.

Nedávno jste si zkusila dabing, když jste namluvila a nazpívala Malou mořskou vílu. Jaké to bylo? Je dabing cesta, kterou byste chtěla jít?

Byla to pecka! Namlouvat Arielku byl můj splněný sen. Odmalička celá rodina milujeme Disneyho. Také jsem ji nazpívávala. Takže jsem mohla dělat, co mám opravdu nejraději, což je zpěv. Jsem moc zvědavá, až film uvidím celý. Venku by měl být 25. května.

Zkoušíte jednu z hlavních rolí v Plesu upírů, premiéru měl váš song Born Perfect, děláte už zmíněný dabing nebo natáčíte. Nenakládáte si toho na sebe moc?

Ne. Miluju to! Jsou to věci, které chci dělat. Naopak chci ještě víc a víc makat. Protože hodiny tikají a nechci, aby mi ujel vlak. Divadlo, film, to je vše je super. Prioritou je ale má tvorba. Do budoucna chci udělat album i objet koncerty.

Jak to máte s večírky, mejdany, pařbami? Ať už to nazveme jakkoli. Zkrátka k zábavě, která k lidem vašeho věku patří...

Přiznám se, že když už jdu pařit, tak s lidmi, které znám a které mám ráda. Stejně mám ale nejraději, když si mohu lehnout doma u filmu. Nebo si s lidmi povídat. Což v klubech moc nejde. Mám teď úžasné kamarádky, které jsem potkala teprve nedávno a jsem za ně strašně ráda. S těmi teď trávím nejvíc času. A se sestřičkou a mamkou. Takže ne, nějaké obrovské pařby určitě ne.

Zbývá vám čas na osobní život? Co přítel? Jste spojována s Adamem Kajumim...

Osobní život zvládám normálně, mám spoustu přátel i v divadle, do toho studuji. Přítele ale nemám. Kariéra je to, na co se soustředím. Když mi do života někdo přijde, bránit se samozřejmě nebudu. Ale vztah nyní cíleně nevyhledávám. A Adam? Jsme přátelé. Je to jeden z mých blízkých lidí. Ale nikdy jsme spolu nechodili, ani nechodíme.

