Zmražený Walt Disney. O zakladateli pohádkového impéria dodnes koluje šílená fáma

Byl to talentovaný kreslíř, výborný bavič, ale také producent, podnikatel a hlavně vizionář. Pod značkou Walt Disney si možná už ani nikdo nepředstaví člověka, který za tím vším stojí. Dnes jedna z nejúspěšnějších filmových továren začala díky odvaze a schopnostem Walta Disneyho existovat na konci 20. let. Co o této zajímavé osobnosti pravděpodobně nevíte?

Kouzla s kamerou

Výtvarné nadání projevoval už od dětství. Jeho doménou byla karikatura a satira, kterou se také chtěl živit v dospělém věku. V první světové válce narukoval jako řidič a když se nakonec vrátil z bojů ve Francii do USA, stal se tento syn irských přistěhovalců pracovníkem v továrně. Vizi měl však jasnou. Postupně přičuchl i k jiným pracovním příležitostem, kde mohl uplatnit svůj talent pro kresbu.

Zásadní bylo jeho angažmá ve firmě Kansas City Film Ad Company, kde si vypůjčil kameru a začal experimentovat. Ve svém amatérském animovaném díle zahlédl budoucnost…

Hollywoodský úspěch

Workoholik Disney slavil první obrovský úspěch s filmem Mickey Myšák, který v animované podobě žije dodnes, zabodoval stejně jako postupně další do party, což byli Goofy, kačer Donald či Minnie a pes Pluto.

Úspěch velmi rychle využil a jeho Walt Disney Studios se postupně přeměnilo v továrnu na krátké groteskní filmy. Zásadním milníkem pro další vývoj byl rok 1937, kdy se v kinech objevila celovečerní Sněhurka a sedm trpaslíků. Výdělek a osm oscarových sošek. Legendární film vytvořilo v tu chvíli již legendární studio.

Kačer Donald do války

Walt Disney kromě výtvarného a komediálního talentu uměl využít komerční příležitosti. Za druhé světové války podepsal smlouvu s americkou vládou a natočil pro armádu několik krátkých vojenských spotů, kde v hlavní roli figuroval Kačer Donald.

Mistrovství jeho podnikání však charakterizují zábavní parky, které pod názvem Disneyland provozuje od roku 1955, kdy vznikl ten úplně první. Nadále však vznikaly kultovní filmy, jejichž scenáristická a řemeslná kvalita byla nepřekonatelná.

Sám Walt Disney je mimochodem znám třeba jako hlas Mickey Mouse. Úspěšný podnikatel, kreslíř a vizionář zemřel v roce 1966 na rakovinu plic. Jeho tělo bylo zpopelněno a jeho bratr Roy pokračoval v dobře nastavené práci. Dlouhá léta také kolovala fáma o tom, že se před smrtí nechal Walt Disney zmrazit, aby v hibernaci počkal na budoucí pokrok medicíny, která by ho dokázala z rakoviny plic vyléčit. To se však samozřejmě nikdy nestalo, i když tuto informaci vnímá dodnes mnoho lidí jako zaručenou.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas

KAM DÁL: Filmy, bez kterých si neumíme představit Vánoce: Souhlasíte s výběrem těch nejlepších, nebo byste volili jinak?