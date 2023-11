Kam se poděl samozvaný ochránce Ivety Bartošové? Macura málem zemřel, dnes je z něj štramák

Showbyznysu dal vale. Asi ne proto, že by se v něm Josef Macura necítil dobře, ale už o něj zřejmě není zájem. Přitom dnes podle všeho praktikuje plnohodnotnější život, než když se snažil dostat Ivetu Bartošovou ze „spárů zlého“ Josefa Rychtáře. Takže by si možná zasloužil větší pozornost než před lety. Na druhou stranu, momentálně by se asi tak dobře „neprodával“ na titulních stránkách.

Bartošová v plavkách naruby

Všichni si asi pamatujeme jeho snahy vysvobodit Ivetu Bartošovou ze „spárů zla“, když na tom byla zpěvačka špatně. Unesl ji proto do Itálie, kde ji vyfotil v plavkách oblečených naruby, snímek šel v médiích na dračku. Tenkrát byl Macura hodně při těle, kulaté bříško a obličej mu tak nějak dodávaly image „hodného strýčka od vedle“. Dobré srdce mu snad zůstalo, zavalitá postava ovšem nikoli.

Může za to asi i prodělaná mrtvice před několika lety. Zdá se, že se poté vykašlal na stres, začal žít zdravě. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Třicet kilogramů dole, jen to fikne. Dnes vypadá opravdu velmi dobře. „Vůbec ale necvičím, podařilo se mi takto shodit jen díky vyvážené stravě. Snažím se jíst méně a úplně jsem z jídelníčku vyřadil pečivo,“ vysvětloval před časem v rozhovoru pro Expres. Plní tak evidentně doporučení lékařů, kteří ho varovali, že mrtvička měla zřejmě co do činění právě se zběsilým životním stylem.

Má své velké plány

Macura si evidentně nepřeje, aby se nepříjemná příhoda opakovala. Změnil účes, dlouhé mastné vlasy shodil. A aby toho nebylo málo, značně poupravil i zaměření, pokud jde o živobytí. Prodává totiž Wi-Fi teploměry a podle mnoha informací to vypadá, že se mu daří docela dobře a vydělává slušné peníze.

Chtěl by vydělat dostatečné finance na to, aby si mohl splnit velký sen – postavit azylové domy pro ženy v nouzi. A lidé, kteří ho občas potkávají, tvrdí, že kromě násilí na něžnější části populace se chce věnovat i problematice alkoholismu u žen. Pravdou je, že s tím má díky Ivetě Bartošové opravdu hodně zkušeností. No, uvidíme, snad mu vyjde alespoň něco.

