Štědrovečerní pohádka: Klíč svatého Petra natočil režisér Snowboarďáků, pomáhal tým ze Zlaté labutě

Výpravnou koprodukční pohádku podle scénáře Petra Hudského natočil Karel Janák v krásném prostředí Zvíkova, na zámku Sychrov a ve Slavonicích. Do krádeže klíče svatého Petra jsou zapleteni tři lidé: zloděj Vilém, podvodnice Emílie a Tobiáš, který je v tom ale úplně nevinně. Při přetahování o uloupené věci skončí všichni tři v zámeckém rybníku u vodníka jako dušičky. Když se ocitnou před nebeskou bránou, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby ve stanovené lhůtě našli jeho klíč, jinak přijdou do pekla. Pátrání je zavede na zámek, kde je čeká kromě krásné princezny a dobrotivého krále setkání se zrádnými kancléři a jejich proradnými plány.

Těšit se můžete na vtipné momenty i lásku

„Klíč svatého Petra, to je pohádka s řadou výzev. Odehrává se v nebi, na zámku, ve světě pod vodní hladinou. Příběh od všech postav vyžaduje, aby se chovaly jinak, než jak jim předurčuje jejich přirozenost. Například tedy svatý Petr musí otvírat nebeskou bránu šperhákem, protože o klíč mezi smrtelníky přišel a je strašně naštvaný. Hlavní hrdina zpívá lidem o tom, jak mají být poctiví a slušní a nesmí krást, ale sám se pak shodou okolností dá dohromady s jedním zlodějem a jednou podvodnicí. A takhle je to vlastně se všemi hrdiny naší nové pohádky. Všichni musí více či méně překračovat svoje předsevzetí a to vytváří opravdu hodně vtipných momentů. A napínavá bude až do samého konce,“ láká diváky režisér Karel Janák. Zdá se, že jeho oblíbenou postavou je především romantický vodník, který je ochotný vzdát se pro lásku svého podvodního království. Toho ztvárnil Lukáš Příkazký a byl z takové příležitosti naprosto nadšený.

„První, co mě v případě Klíče svatého Petra zajímalo, bylo, jakou roli budu v tomto příběhu mít. Jestli to je princ, nebo mladý král. A když jsem se dozvěděl, že to bude vodník, tak jsem na nabídku hrát ve vánoční pohádce kývl okamžitě, protože zahrát si vodníka, to se jednomu jen tak nepoštěstí. To se vám vlastně nemusí poštěstit nikdy. Takže žádné velké rozmýšlení se nekonalo,“ říká Příkazký.

Kostýmní výtvarnice ze Zlaté labutě

„Kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší a umělecký maskér Martin Valeš nepřipravili pro vodníka nic, s čím bych nebyl v souladu. Když jsem kostým poprvé viděl, tak jsem se dost uklidnil, protože to bylo přesně to, co jsem si pro tuhle roli představoval. Vodník má šaty důstojné jako pro vévodu, hodné Neptuna. A pak tu byl génius Martin Valeš – a ten připravil paruku s delšími vlasy. Nikdo neví proč, ale vodník prý vždycky musí mít dlouhé vlasy,“ doplňuje představitel vodníka. Právě Horáčková Hořejší stojí za úchvatnými kostýmy ze seriálu Zlatá labuť. Dala si záležet na tom, aby vše bylo perfektní, a v seriálu je to vidět. Lze očekávat, že i pohádka Klíč svatého Petra bude snad ztělesněním dokonalosti?

V poslední době to mají štědrovečerní pohádky těžké. Diváci milují klasiku, které dají oproti novinkám vždy přednost. To si uvědomuje i režisér Karel Janák, který k příběhu přistupoval s potřebnou opatrností. „Pro vánoční vysílání není úplně dobré dělat moderní pohádku, protože diváci nechtějí o svátcích vidět princeznu, co jezdí na skatu. Kdykoliv se někdo o nějakou modernizaci na Vánoce pokusil, tak se se zlou potázal. Scenárista Petr Hudský pracuje s klasickými pohádkovými motivy, ale staví je do nových souvislostí. Hraje si s nimi tak, že z toho vznikají dějové linky, které ještě v žádné jiné pohádce nebyly,“ vysvětluje režisér. Zda se mu to povede, uvidí diváci už za necelý měsíc.

Dále si v pohádce zahráli Filip Březina, Berenika Kohoutová, Mark Kristián Hochman, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Lukáš Příkazký, Petr Nárožný, Ivan Romančík st., Branislav Bystrianský, Filip Menzel, Josef Vrána a další.

Zdroj: redakce, Česká televize, ČSFD

