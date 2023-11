Markéta se ve Zlaté labuti líbá s Bárou a přitom chrchlá krev. Nechutné, píšou diváci

Petr se stále nechce vzdát myšlenky na Báru, kterou odmítá vydat jako vraha Gruberovi. To by bylo čestné a odvážné, kdyby druhou volbou nebyla jeho sestra. Sám ví, že tady musí zabojovat a velitele Prahy přelstít. Jenže do toho mu hází vidle samotná Irena, které po „vyléčení“ narostl hřebínek, dává najevo, že je zpátky a všem, kteří jí ublížili, to hodlá vrátit. Jak tohle nakonec může dopadnout?

Zlá Markéta se odvázala

Diváky zvedla ze židle scéna, kde se Markéta, těhotná a zřejmě omámená metamfetaminem, oddává zvláštnímu tanci, když do bytu vstupuje Bára a Petr. Je vůbec podivné, že Bára tam s ním jde, protože moc dobře ví, jak ji Markéta nenávidí, a nemůže předvídat, že není při smyslech. I tak má odvahu, vydá se do spárů střešního bytu a dostane hudlana – vášnivý a trochu komický polibek od manželky svého milence, která jí nabízí, že si užijí sex ve třech. A to už fanoušci nerozdýchali.

Markéta je totiž chvíli nemocná, chvíli zase ne. Zdá se, že má sice tuberkulózu, ale je to zřejmě jediná tuberkulóza na světě, která není nakažlivá. Nikdo jiný ji od Markéty nechytil. Nebo to funguje lékařsky jinak – to už snad nechme odborníkům. Zrovna však ve chvíli, kdy má svůj „chrchlací moment“, se vrhne na Báru a vášnivě jí políbí. Slečna Veselá sice nevypadá, že by se jí to líbilo, ale všichni se ptají – proč v tu chvíli nezasáhl Petr?

Zlo, drama a strach

Na jednu stranu je Zlatá labuť seriál, který se stal fenoménem, na druhou stranu mu stále ve čtvrtečním vysílání konkuruje rodinný seriál ZOO. Proč? Protože diváci hledají něco, u čeho si odpočinou. Příběh z obchodního domu je dlouhodobě velmi temný a nekouká se na něj snadno. S každým dílem je hůř, šťastný konec je v nedohlednu a člověk jen čeká, kdo tentokrát umře, půjde na drsný výslech nebo odcestuje do koncentračního tábora. O těch se zatím mluví jen velmi málo.

A tak se začínají objevovat hlasy, že diváci už přestávají koukat, případně že jim je úzko. Hledají vhodnou příležitost, kdy si seriál pustit. Na jednu stranu jsou zvědaví, co se bude dít, na druhou stranu se bojí. Je to důvodem, proč se produkce rozhodla ukončit celý příběh po třech řadách, ačkoliv na konci té první je stále v roce 1939?

