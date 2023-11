Bilina s Pecháčkovou zase spolu? Laškování, dojemné pohledy, ale i velká faleš

Sid a Haďák se stali okamžitě miláčkem všech diváků. A i když teď byla linka nejmladší slečny Novotné, která strávila spoustu času naháněním Pivoňky, poněkud otravná, diváci jí to rádi odpustí. Tím spíš, že stále čekají, zda Haďák požádá Sid o ruku, případně jestli budou mít dítě, které si původně chtěli pořídit, aby zalepili ránu po smrti Eduarda. V jejich dějové lince je totiž ještě spoustu prostoru, aby se nějak vyvíjela – ačkoliv na ni scenáristé poslední dobou stále zapomínají.

Kariéra, nebo láska?

Herec Šimon Bilina v době, kdy nastoupil do seriálu ZOO, randil s herečkou Hankou Drozdovou. Ta byla dříve televizním divákům neznámá, ale v poslední době mohli vidět její fantastický výkon například v seriálu Eliška a Damián, kde byla takřka nejlepší. Nedávno však sympatická brunetka potvrdila, že se rozešli a ona už má nový byt. Bylo to kvůli Pecháčkové, ptali se okamžitě diváci?

Ta často zveřejňuje videa i fotky se Šimonem, a jak už to tak bývá, fanoušci si přáli, aby spolu byli i ve skutečnosti. Míša ale dodnes žádného muže po svém boku nepředstavila a zdá se, že se snad věnuje jen kariéře. Bylo by vlastně divné, kdyby to teď měla jinak – z příležitostné herečky získala hlavní roli v seriálu, účinkuje ve stále vyprodaném muzikálu Okno mé lásky a nabídky se jí jen hrnou.

Ještě mají čas...

Na internetu se objevuje mnoho videí a fotografií, kde se na sebe Michaela se Šimonem usmívají od ucha k uchu. Vznikl dokonce nespočet fanouškovských videí, ve kterých se diváci snaží dokázat, že mezi nimi přeskočila jiskra i ve skutečnosti. Ale budou nejspíš zklamaní, zatím se nezdá, že by zrovna tady vznikala láska až do smrti. Tak možná alespoň přátelství?

Na druhou stranu je velká naděje, že na konci seriálu ZOO ještě Sid a Haďák dostanou velký prostor. Postava Viky už se zdá vyčerpaná sama o sobě, řeší jen své podnikání, občas se pomuchluje s Filipem, žádný zázrak to ale není. Od chvíle, co se Petr Kříž usídlil v náručí asistentky Ester, se její postava ještě nevzpamatovala. Má už ale jen chvíli. Tvůrci oznámili, že natáčet se bude už jenom půl roku. Že by tam měla šanci vzniknout ještě nějaká láska?

Zdroj: redakce, Prima FTV, Facebook, Instagram

