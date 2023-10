Zlatá labuť: Marta Dancingerová předvádí svůj nejhorší herecký výkon

Bára Veselá už dávno nikoho nezajímá. Dokonce se na sociálních sítích objevují názory, že Marta Dancingerová předvedla ve Zlaté labuti svůj nejslabší herecký výkon vůbec. Lásku s Petrem už jim skoro nikdo nevěří.

Má Markéta tuberkulózu?

Markéta je ale jiný kalibr. Mohla by dát pokoj, protože pod srdcem nosí malého Kučeru, navíc by se podle jejích četných vyjádření mohl divák domnívat, že žádnou tuberkulózu nemá. Ostatně, ve druhé sérii zázračně přestala kašlat... A ona místo toho spřádá tajné plány s Němci, vymýšlí lsti a podrazí každého, kdo jí k tomu dá jen trochu příležitost.

Irena Mašková se zase musela dát na léčbu elektrošoky. Rodina jí sebrala děti, věří, že zavraždila Martu a jediné východisko vidí v tom, že se začne léčit. To ale nebude tak jednoduché, protože se její léčby ujímá Sofie, která má až nápadný zájem na tom, aby Rudolf usedl v čele firmy. Chce se tak Ireny zbavit? Sama její představitelka Kristýna Ryška v některých rozhovorech uvedla, že Irena bude po léčbě trpět výpadky paměti a občas se dostane do komických situací. To by z ní mohlo opět udělat personu non grata – ostatně, tou je ve firmě už dost dlouho.

Z Hesse jde strach

Petr je ale tak zvláštně naivní a neschopný, že si nejeden divák klade otázku, jak mohl vybudovat světoznámý obchodní dům, který byl svého času nejlepším u nás. To, jakým způsobem je vykreslený, zavdává myšlenku, že nevyřeší vůbec nic. To se také potvrzuje. Do čeho se nevloží Irena, to neklapne.

Svou životní roli ale naopak sehrává Jiří Hána, který jako krutý nacista Hess budí strach. Když probodl Záhořovi zápěstí sekáčkem na led, nikdo nepochyboval, že si seriál nebude brát servítky. Je lstivý, nebezpečný a přesně to z něj jde i skrz televizní obrazovky. Fenomenální počin si do svého životopisu zapsal také Jaroslav Plesl jako plukovník Gruber. Komu jeho roli nevěříte ani zdaleka, je Kryštof Bartoš, který je takovým zmateným čmelákem v událostech druhé světové války, ačkoliv má být příslušníkem odboje. Jeho partnerka Eva se ale zřejmě zamilovala do Grubera, což by mohlo přinést další zajímavou dějovou linku.

Co na to diváci?

Nejen spletité osudy nutí diváky k otázkám, zda chtějí na takový seriál ještě koukat. Podle nich to totiž rozhodně není žádná večerní odpočinková podívaná a některé scény jsou až příliš brutální. Když se objevila informace o třetí řadě, někteří se nechali slyšet, že by ani žádnou vidět nemuseli. Skutečně přijde Zlatá labuť o věrné diváky?

Nutno říct, že to nejsou jediné hlasy, které se objevují. Další totiž oprávněně mluví o tom, že druhá světová válka nebyla žádná argentinská telenovela a je zkrátka nutné počítat s tím, že to bude drsné, surové a nepředvídatelné. Zda se s tím diváci smíří, to jistě brzy zjistíme!

