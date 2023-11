Zlatá labuť rozděluje diváky. Chystají se napsat do televize drsný dopis

Ve Zlaté labuti to teď není pro postavy žádný med. To nejhorší mělo ale teprve přijít. Seriál se totiž už dvě série drží v letech 1938–1939. Znalci historie vědí, že ta největší zvěrstva druhé světové války teprve přijdou. Možná ale nedojde ani na atentát na Reinharda Heydricha. Zdá se, že děj dále nepokročí a bude mapovat jen začátky války, kdy se lidé začínali bát, někteří však stále předpokládali, že Němci jsou spravedliví. Tvůrci se z nepochopitelných důvodů rozhodli, že tentokrát dál pokračovat nebudou. Může za to sledovanost? Docházejí náměty? Herci chtějí odejít? Diváci se rozhodli, že tomu přijdou na kloub!

Překvapivý konec

Po dlouhé době vzniklo tolik fanouškovských skupin, jejichž členové seriálem doslova žijí. A Zlatou labuť rozhodně nešetří! Po každém díle živě diskutují o možných souvislostech, hledají vrahy, záchranná lana i podrazáky, přemýšlejí, jak to dopadne, a spekulují, jestli se pod tíhou doby některé z charakterů opravdu zlomí. Dokonce odhalili vraha Marty daleko dříve, než to bylo pro tvůrce vůbec žádoucí. Později se členové produkce nechali slyšet, že se z této situace poučili, aby příště zápletky lépe promýšleli.

I tak je příběh z obchodního domu po dlouhé době něčím, co na televizních obrazovkách diváky také edukuje. Období druhé světové války a následujících událostí se totiž na školách učí jen velmi málo, nezbývá na to čas. Obvykle se věnuje daleko více času starověkému Egyptu a Mezopotámii. Pokud měli diváci šanci vidět starosti i velké obavy u hrdinů, kteří jim přirostli k srdci, bylo to daleko efektivnější. Jenže zřejmě ne dost.

Televize Nova dostane rozčilený dopis

Diváci se ale s verdiktem, že jejich oblíbený seriál skončí, nehodlají jen tak smířit. A vypadá to na demonstraci! Alespoň symbolickou. A tak na sociálních sítích vzniklo hned několik iniciativ, jejichž účastníci plánují poslat rozčilený dopis na Novu! V textu chtějí prosit, aby se natáčelo minimálně do osvobození. Vycházejí z toho, že slovenská verze seriálu s názvem Dunaj, k vašim službám, má řad daleko víc. Z dostupných zdrojů je však evidentní, že tam jde o jeden z nejúspěšnějších seriálů vůbec.

Ve čtvrtek Zlatou labuť dle statistik stále drtí ZOO, ačkoliv, co se sledovanosti týče, nejde o žádný ostudný výsledek. Přesto se Nova překvapivě rozhodla, že třetí série bude skutečně tou poslední. Ale mají diváci šanci na to, aby takové rozhodnutí už v počátcích zvrátili?

Zdroj: redakce, TV Nova, Facebook, VOYO, MediaGuru

KAM DÁL: Adolf Hitler: Pohádkové jmění mu vynesla kniha, za kterou se styděl.