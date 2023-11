Kristýna Ryška se prořekla: Seriál Zlatá labuť končí, natáčí se poslední řada

Tohle diváci seriálu Zlatá labuť rozhodně slyšet nechtěli! Herečka Kristýna Ryška dorazila na rozhovor do Rádia Prostor a možná trochu neuváženě prozradila, že třetí řada Zlaté labutě bude tou úplně poslední.

To je ze strany tvůrců velmi překvapivé rozhodnutí, protože „slovenský seriálový brácha“ s názvem Dunaj, k vašim službám se dočkal už čtyř řad a další mají následovat. U nás tomu ale tak prý nebude, přitom se seriál těší velmi vysoké sledovanosti, na sociálních sítích existuje nespočet fanouškovských skupin a vybrané herecké obsazení je opravdu hvězdné. Otázkou tak zůstává, zda se stihne vrátit například Beáta Kaňoková, která to měla v plánu příští rok v květnu. Momentálně je v očekávání druhého potomka. Ale bude mít pak co natáčet?

Co k tomu Novu vede?

Diváci s tak brzkým ukončením rozhodně nepočítali. Už kvůli tomu, že bylo odvysíláno přes 30 epizod a postavy se stále zmítají v roce 1939. Do konce války tak zbývá ještě několik roků, které by posloužily jako nosné téma. Dokonce se na sociálních sítích objevily návrhy, že i 50. a 60. léta by byla zajímavá. Jenže tady se tvůrci zřejmě drží starého známého – v nejlepším se má přestat.

Co k tomu produkci vede, není zatím jasné. Některé zdroje mluví o tom, že podle Novy má seriál sledovanost velmi nízkou a investovat se do něj nevyplatí. Podle dat webu MediaGuru je ale hned druhou čtvrteční volbou diváků, hned po seriálu ZOO. Otázkou také je, kolik diváků navíc kouká na placené videotéce Voyo. To jsou údaje, které si Nova nechává pro sebe. Už dlouho ale nedokázal nový seriál to, co Zlatá labuť – například živou diskuzi na sociálních sítích o jednotlivých dílech nebo mezinárodní zájem o linku Ireny Maškové a prodavačky Aleny. Sama Ryška přiznala, že ji už kontaktovala zahraniční média kvůli vyjádření. Lesbická láska v těžké době druhé světové války zkrátka chytla mnohé za srdce.

Náročné natáčení se na hercích podepisuje

Je to přitom Ryška, která je často dotazována, jak zvládá náročné dojíždění z Rožnova pod Radhoštěm do pražských ateliérů, kde se Zlatá labuť natáčí. Právě tam totiž nečekaně našla lásku a založila rodinu. Pracovní povinnosti se teď snaží skloubit s výchovou tříletého syna Toníka. A když už volí tvůrci exteriéry, volba padne obvykle na Měšice, Brandýs nad Labem nebo další okolí Prahy. Že by se jí teď ulevilo? Nabízí se otázka, zda to není ona, kdo chtěl odejít, a tvůrci se rozhodli, že bez ní už to nemá cenu. Na druhou stranu – proč by to dělala, když sama ví, že Irena Mašková bude pravděpodobně její životní role.

V seriálu je právě ona hlavní hvězdou, bez které se budou díly vysílat jen těžko. A to navzdory tomu, že zpočátku se pozornost zaměřovala zejména na Adama Vaculu a Martu Dancingerovou. Teď se však zdá, že ačkoliv byly první dvě řady věnovány jen začátku války, další roky tvůrci prosviští rychlostí blesku. Nebo se jen v závěrečném díle ukáže, jak postavy dopadly. Zatím není jisté, jak dlouho by se měl seriál vysílat. To snad brzy prozradí sama televize, která prozatím mlčí.

