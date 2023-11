StarDance: Eben poslal porotkyni na film pro dospělé, výtěžek večera ale překvapil

V soutěži už zůstalo jen pět párů, které se pro jednou nemusely obávat vyřazování, protože charitativní večer, který je součástí soutěže od roku 2015, je tradičně mnohem ohleduplnější i k samotným soutěžícím. I když porota hodnotila, body se připočtou až k výsledkům příštího týdne, stejně jako divácké hlasy. Tuto sobotu ale bylo rozhodující docela jiné číslo, tedy suma vybraná na konto Centra Paraple. Ta se přitom vyšplhala přes 20 milionů!

Moderátor si nebral servítky

I když se večera tentokrát účastnili také vzácní hosté, tedy patroni jednotlivých tanečních párů z řad klientů Centra Paraple, moderátor večera si ani tentokrát žádné velké servítky nebral. Ve chvíli, kdy si Tatiana Drexler znovu, jako téměř pokaždé, neodpustila na konto Vavřince Hradilka poznámku, že by chtěla vidět „vystreté nohy“ (tedy natažené či napřímené), neodpustil si moderátor StarDance komentář, který jistě oběhne internet: „Táňa by se měla dívat na filmy pro dospělé, tam je vystreté všecko,“ podotkl směrem k porotkyni, která se sice zdála v první vteřině zaražená, ale nečekaný vstup vzala samozřejmě s úsměvem.

Nekorektní soutěž o zajímavou knihu

Ani to ale z pohledu diváků střežících korektnost nebyl jediný prohřešek, kterého se tentokrát Marek Eben dopustil. Po tanci Ivy Kubelkové s jejím tanečním partnerem Martinem Prágrem vyhlásil moderátor soutěž Hledej chybu na postavě Ivy Kubelkové. „Ten, kdo jich najde nejvíc, dostane od nás krásnou knihu Oční choroby a jak jim předcházet,“ zavtipkoval, aby pochválil moderátorčiny dokonalé křivky. Největší překvapení ale přišlo během sedmého večera od poroty, když výkon Evy Adamczykové a Jakuba Mazůcha ohodnotili shodně deseti body. „Deset! A ještě je to málo,“ připojil svůj komentář nadšený Richard Genzer.

Vtip i dojetí v jednom večeru

Je tedy vidět, že ani charitativní večer, jehož hlavním cílem bylo vybrat co nejvíce peněz na pomoc centru, které poskytuje svoje služby lidem na vozíku, nemusí postrádat humor, nadhled a nadsázku. Vtip ale na konci programu vystřídalo dojetí. To se dostavilo ve chvíli, kdy moderátoři vyhlásili výslednou vybranou sumu. Šlo totiž o úžasných 20 327 620 Kč. Za tuto štědrost poděkoval jak ředitel Centra Paraple David Lukeš, tak i jeho prezident Zdeněk Svěrák. „Víte, co mi řekla moje žena? Hlavně se zase nedojímej, normálně poděkuj a jdi domů! Jenže je to těžké, protože v této době, kdy svět je plný zlých zpráv, skutků a zlých lidí, mi tento večer připadá jako z jiného světa,“ zhodnotil úžasnou atmosféru i radost z vybrané částky. Poté samozřejmě normálně poděkoval a šel domů…

Bez podpory by to nešlo

Co znamená spolupráce Centra Paraple, o.p.s. s Českou televizí v rámci projektu StarDance? To speciálně pro čtidoma.cz vysvětlil ředitel centra David Lukeš. „Pro nás jako pro organizaci je to unikátní příležitost, jak oslovit naše podporovatele, protože více jak polovinu peněz musíme sehnat od sponzorů nebo individuálních dárců. Pro samotné klienty, kteří se toho účastní, to může být velká změna v životě, která je znovu nakopne. Nás, jako organizaci, to potom doslova drží nad vodou. Jde totiž přibližně o třetinu potřebného příjmu, i když i to se v jednotlivých letech mění. Jestliže jsme například v roce 2015, kdy jsme takto spolupracovali s Českou televizí prvně, měli rozpočet třicet milionů korun, letos už je to sedmdesát,“ konstatoval s tím, že „od počátku může Centrum Paraple existovat jen díky lidem, protože z příspěvků státu bychom být nemohli. Za jakýkoliv dar tedy velice děkujeme.“ O tom, že i letos příspěvek ze StarDance pomůže, není pochyb.

Zdroj: redakce, Česká televize

