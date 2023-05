Dětští herci z Jedné rodiny: Mají známé předky i fantastický talent

Příběh o třech rodinách a pěti dětech, které se musí vyrovnat se střídavou péčí, diváky baví. Je to vtipná oddechovka. Kromě dějové linky se znásilněním, která však zase ukázala, jaké pochopení umí projevit Petra Karlovi, žádná dramata nečekejte. A to je na tom právě to skvostné. Kdo se však představil v rolích dětí, se kterými to prostě není vždy jednoduché?

Denisa Biskupová (22)

Nejstarším členem dětské party je Denisa, která prvně zkoušela své štěstí na umělecké škole. Rychle však zjistila, že tudy cesta nevede. Dostala se na Mezinárodní konzervatoř v Praze a začala studovat herectví. Diváci si ji mohou pamatovat také jako Nikolu z filmu Bábovky natočeného podle bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové. V tomto snímku dokonce Denisa a Jana Plodková, která hrála její biologickou matku, odmítly dablérky při skoku z okna, který je závěrem celého filmu. Je tak vidět, že Denisa má pro strach uděláno!

V Jedné rodině září po boku Adama Mišíka, se kterým hraje zamilovaný pár. Kdo by si však myslel, že jiskra přeskočila i ve skutečnosti, ten by se krutě mýlil. Adam má doma nádhernou Natálii Jiráskovou, dceru modelky a moderátorky Ivy Kubelkové. A také krásná zrzka je zamilovaná – do dlouhovlasého Kryštofa, se kterým nedávno vyrazila na dovolenou k moři.

Lotti Töpfer (12)

Herec Tomáš Töpfer musí být právem hrdý. Jeho praneteř Lotti září coby Elinka v seriálu Jedna rodina a jde jí to zkrátka skvěle. Je to vnučka jeho bratra Pavla. Diváci se až divili, že takto mladá dívka dokáže hrát tak uvěřitelně, bez zbytečného přehánění a předříkávání dialogů. „Byla jsem na hodně kurzech. K tomu mám angažmá v pražském Divadle na Vinohradech. Tak jsem přišla k herectví,“ vysvětluje Lotti. Právě v tomto divadle je její prastrýc ředitelem.

Spolužáci prý čas od času utrousí nepříjemnou poznámku, že nechodí pravidelně do školy, ona si z nich ale nic nedělá. Je přesvědčená, že kamarádství ze základní školy nevydrží. A navíc má vidinu svého snu – a za tím si jde. Chtěla by zkusit přijímačky na konzervatoř a pak míří na DAMU.

Oliver Vyskočil (10)

I představitel Johana se pro herectví zkrátka narodil. Jeho děda je totiž slavný zesnulý kaskadér Karel Engel. „Děda Kája zemřel, když mi bylo šest let. Viděl jsem ho v několika filmech. Pamatuji si, když hrál kata v Arabele a jako kaskadéra ve filmu Limonádový Joe nebo v Záhadě hlavolamu,“ vzpomíná Oliver. Zápasník se účastnil dokonce i olympijských her v Mnichově v roce 1972 a sedmkrát získal titul mistra Československa v polotěžké váze.

Děda ve sportu Olivera i jeho bratra podporoval. Oba závodně šermují v USK Praha. Než Oliver začal, děda ho přihlásil na judo k Jáklovi a na Folimanku chodil s ním.

Sebastian Pöthe (13)

Představiteli Vaška koluje v žilách maďarská krev, takže mluví plynně jak česky, tak maďarsky. Hraje od tří let, věnuje se dabingu a – stejně jako Lotti – hrál například v Divadle na Vinohradech. Miluje tanec a breakdance, ale pokud jde o sport, nebrání se jakékoliv pohybové aktivitě.

Někteří si ho mohou pamatovat z filmů Anthropoid, Hodinářův učeň, Balada o pilotovi nebo Mazel a tajemství lesa. V epizodních rolích se objevil v Sestřičkách, Modrém kódu, Panu profesorovi, Slunečné, Specialistech nebo třeba Ochránci. Zda u hraní zůstane, to zatím neví. „Často se mě lidé ptají, co bych chtěl jednou dělat,“ říká. „Zatím nejsem rozhodnutý. Chci jít na vysokou školu a rozhodnout si to, až budu starší.“

