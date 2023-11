Klára Issová prožila zradu, která nikdy nepřebolela. Už se vzdává i myšlenek na dítě

Půvabná Klára Issová, která i po čtyřicítce vypadá jako holčička, má roky nálepku smutné, opuštěné a nešťastné. A možná tomu tak snad nějakou chvíli bylo, když se po pěti letech rozcházela s režisérem Davidem Ondříčkem. Snad, že tehdy ještě nevěděla, kdo bude jeho novou vyvolenou.

Rozdělila je touha po miminku

Panu režisérovi uhranula Klára jako první. V roce 2005 se potkali během natáčení filmu Grandhotel. Tehdy byl zadaný a měl už syna. Lásce ale člověk neporučí. Tmavovlasá kráska s melancholickýma očima ho okouzlila. A tak se dali dohromady, báječně jim to klapalo a Klára si myslela, že brzy dojde i na rodinu. Nikdy se totiž netajila tím, že touží po dětech.

Pár tvořili několik let a zdáli se šťastní jako nikdy. Nakonec to měla být ale právě její urputná touha po miminku, která je začala rozdělovat. Možná to bylo i tím, že Ondříček už otcem byl a do dalšího dítěte se nijak nehrnul.

Osud, nebo italská domácnost?

Byl by to normální rozchod slavných, o kterým by se napsalo pár řádků – a pak by bylo ticho po pěšině. Ale chvíli po jejich rozchodu vyšlo najevo, že Ondříček randí s temperamentní Marthou, které dříve nebyl ani sympatický. Brzy nato Martha otěhotněla, porodila dceru Františku a o šest let později Emilku. Mezi ní a Klárou tím započalo dlouhé období ticha. Možná, že jí to Klára nemohla zapomenout, cítila lítost i křivdu. Na společenských akcích se ani nepozdravily. Nakonec se však ukázalo, že čas zahojí všechny rány – a ty největší zrady také.

Martha to nakonec označila za osud, ale Ondříček nedávno přiznal, že jejich manželství je přinejmenším třaskavé. Čas od času po něm jeho žena dokonce něco hodí! Někdy notýsek, pak třeba pivo. Klára měla nějaké lásky, ale zatím to s žádným nevyšlo. Dnes už prý ze samoty mluví sama se sebou, myšlenek na rodinu už se vzdala, ale kdyby přišla nějaká ta láska? To by novému muži jistě dala šanci.

Zdroj: redakce, iDNES.cz, super.cz, blesk.cz

