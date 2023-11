Nejhledanější na světě: Mafiánský playboy a masový vrah Denaro unikal spravedlnosti celých 30 let

Devadesátky byly divoké a drsné nejen v Česku. Své o tom vědí Italové, zejména obyvatelé Sicílie. Právě v tomto období zde ocelovou pěstí kraloval jeden z bossů Cosa nostry – Matteo Messina Denaro. Prohlašoval o sobě, že by jeho oběti zaplnily hřbitov. Podívejme se, kdo byl muž, který se neuvěřitelných třicet let skrýval před spravedlností a zároveň skrytě řídil mafii.

Nová generace Cosa nostry

Jeho kariéra začíná paralelně se vzestupem kmotra Savatora Riiny (Toto). Ten změnil Cosa nostru, respektive ji podřídil sobě, když tehdejší bosse obvinil ze šizení organizace nebo třeba milostného vztahu s manželkou jiného bosse. Riina zlikvidoval všechny, kdo mu nepřísahali věrnost. Denarův otec to udělal, zachránil život sobě i svým dětem. Riina přijal mladého Denara jako svou pravou ruku, mladík se stal jeho chráněncem a osobním oblíbencem. Do čela „rodiny“ se dostala mladá parta brutálních gangsterů. Denaro si svou pověst pojistil tím, že pomohl Riinovi s vraždami konkurenčních bossů, ale také svou krutostí. Nestačilo mu, že svého nepřítele zabil, v jednom případě uškrtil také jeho těhotnou přítelkyni.

Most wanted

Messina Denaro dělal vše co byste od mafiána čekali – vraždil, vybíral výpalné (italsky pizzo). Život nadějného gangstera se měl změnit v roce 1993. Společně s Riinou ovládli Palermo a stali se vládci sicilského podsvětí. Jejich největším nepřítelem byl nyní stát, který šel tvrdě proti mafii. Byl to právě Denaro, kdo připravoval výbušinu, která byla umístěna pod dálnici a později vyhodila do povětří soudce Borsellina. Hlava rodiny Toto Riina je zatčen v lednu 1993. O pár měsíců později je vydán zatykač také na Messina Denara. Chtěl nechat explodovat auto televizního komentátora a bojovníka proti mafii Maurizia Costanzy, ten však útok přežil. Od této chvíle se Denaro stává štvancem, fantomem, který zmizí na dlouhých třicet let.

Boss v rolexkách a Porsche

Denaro byl v mnohém jiný než jeho souputníci. Přezdívali mu Diabolik – podle italské komiksové postavy, kterou měl rád. Další jeho přezdívka byla Sicilián. V době jeho útěku policie zachytila odposlechy, kdy o něm mladí adepti mluví právě pod touto přezdívkou, adorují jej a touží alespoň na malou chvíli vidět, jako by to byl sám papež. Kromě komiksů miloval také luxusní oblečení, hodinky a vozy, ačkoliv se na útěku pohyboval se ve svém bílém Porsche, což jistě nenápadné nebylo. To vše bylo možné díky zákonu mlčení omerta, který strachem každému spolehlivě uzamkl ústa. Denaro měl také mnoho milenek. Když se nevěnoval jim nebo své „práci“, často si rád zahrál skákací hru Mario. Lišil se od ostatních bossů, kteří nosili na míru ušité obleky, svou extravagancí. Jeho přítel se nechal v interview slyšet, že si často nalil sklenici vína, sedl si na židli a dlouho potichu přemýšlel jako generál, koho zabít, kam poslat peníze. Vraždami se blízkým chlubil, tvrdil, že by jeho oběti zaplnily hřbitov. Jeho bezbřehá důvěra v mlčení svých blízkých se mu však nakonec stala osudnou.

Sicilský fantom lapen u doktora

Diabolik do svých aktivit zasvětil řadu příbuzných, komu také věřit více než rodině. Některé však nedobrovolně, měli z něj strach, ale neodvažovali se mu říct ne. Když ale situace dovolila, obrátili se na policii. Jedním z takzvaně spolupracujících svědků se stal jeho bratranec Cimarosa. Tehdy bylo poprvé prolomeno mlčení okolo rodiny Messina Denara. Poté se přidali další svědci a jeho pozvolný pád začal. Pozvolným jej můžeme nazvat, jelikož i přes nové informace policii stále unikal. Měl také spoustu milenek, a tak další stopou k němu byly právě milostné dopisy a instrukce pro níže postavené bossy (těmto tajným vzkazům se říká pizzini). Štěstí mu přestalo přát v roce 2023. Šedesátiletý Messina byl na cestě ke svému lékaři v Palermu. Právě tam jej v lednu zatkl policejní tým, který mu byl na stopě neuvěřitelných třicet let. Později se Denaro nechal slyšet, že kdyby nedostal rakovinu, nikdy by ho nechytili. Zemřel ve vězení jen o několik měsíců později. Zajímavé je, že se nikdy neskrýval v zahraničí, byl pořád na Sicílii, dokonce často ve svém rodném městě. Tak skončil poslední velký boss italské mafie.

Zdroje: Carabinieri, Wikipedie, Netflix

