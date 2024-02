Romantika na Valentýna se přeceňuje. Ale sledování telenovel může zlepšit váš vztah

Bez lásky je život prázdný. A tak ji hledáme v romantických filmech. A přitom vzpomínáme, jaké to bylo krásné, když jsme byli mladí a zamilovaní. Náš mozek zaplaví hormon oxytocin, jako když sníme pořádný kus čokolády, srdce začne bít rychleji a najednou také zatoužíme po velkém milostném citu.

Je romantika jenom špatný vtip?

Sledování limonády prý může mít na diváky špatný vliv. Podle Sullivana je romantika ve srovnání s vlastenectvím nebo mateřskou láskou jenom vtipem. A jak může být vtip tajemstvím skutečného štěstí? Všude se mluví o „velké lásce“, nalezení „spřízněné duše“ a podobně, a přitom je to všechno jenom lež. Televize a kina dávají takové filmy jenom proto, aby vydělaly. A mladí pak kvůli tomu mají falešná očekávání, která můžou vést jen ke zklamání. A ještě hůř se budou cítit nezadaní.

Domácí mazlíček vítězí nad partnerem

Romantika se přeceňuje. Studie z roku 2017, kterou vedla S. Heshmati, potvrzuje, že ve skutečnosti jsou to malé, neromantické skutky laskavosti a soucitu, díky kterým se cítíme nejvíce milováni. Badatelé požádali 495 Američanů, aby vyjádřili svůj názor na 60 různých scénářů, „kde by mohla být pociťována láska“.

Ukázalo se, že nejvíc bodů získaly situace, kdy procházíte těžkým obdobím a někdo vám projevuje soucit, a poté dítě, které se k vám tulí. Na třetím místě se umístil domácí mazlíček, který vás rád vidí, a čtvrté místo obsadila slova „miluji tě“, která vám někdo řekne. Takže spokojená kočka převalující se na zádech, když se vrátíte domů, je v podstatě důležitější, než když vám přítel říká, že vás miluje.

Chcete, aby váš vztah vzkvétal? Sledujte romantiku

Pro milovníky telenovel naštěstí existuje i jiná studie, kterou v roce 2019 zveřejnila Valerie Kretz. Její závěry lze shrnout do tří bodů:

Lidé, kteří sledují romantické filmy, uvádějí vyšší míru angažovanosti ve vztahu a úroveň spokojenosti.

Přestože romantickým filmům často vyčítáme, že kladou na partnerský vztah příliš vysoká očekávání, mohou vztahy zlepšit .

. Navzdory stereotypním představám se na sentimentální snímky rádo kouká i mnoho mužů.

Diváci, kteří mají rádi zamilované filmy, jsou ti, kdo nejvíce věří myšlence, že „láska vítězí nad vším“. Patří i k těm, kdo se ve vztahu cítí nejvíce spokojení. A také nejvíce věří na spřízněné duše. Takže všechna ta melodramatická líčení ideální lásky sice nastavují laťku příliš vysoko, ale nejvíc je mohou sledovat právě ti, kdo jsou svým vztahům oddáni nejpevněji.

Romantika místo terapie

Přeslazené filmy mohou být přesně tím, co by párový terapeut předepsal sledovat, když vztah směřuje ke skalnatým mělčinám. Zobrazená romantika může připomenout nějaký hezký prožitek, být výpovědí o tom, že navzdory všemu opravdová partnerská láska přece jen existuje. Přinejmenším v naší fantazii. Romantické komedie navíc mohou učit, že na spoustu problémů ve vztazích nebo na to, jak se partner „hrozně chová“, lze pohlížet s humorem. To vše může párům pomoci, aby se jejich vztah uzdravil.

Takže rozhodnete-li se strávit večer sledováním nějaké zamilované limonády, nemusí to být až tak špatný nápad. A jelikož podle výzkumů mají muži k romantice mnohem blíže, než byste tušili, je docela možné, že se to bude líbit i vašemu partnerovi. Zvlášť když při tom nezapomenete na drobná, neromantická gesta lásky a třeba mu skočíte do ledničky pro pivo.

