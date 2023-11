Skutečný Kmotr z Corleone: Sicilská bestie, která změnila Cosu Nostru

Na Sicílii se dlouho udržel feudalismus. Bohatí vlastníci půdy si najímali statkáře, aby dohlíželi na chudé rolníky bez práv, kteří otročili na jejich polích. Většina vlastníků půdy nebyla ze Sicílie. Nad svými pozemky ztráceli postupně kontrolu, až jim je „vyvlastnili“ jejich správci – z těch se stali budoucí kmotři – Donové.

Život Salvatora Riiny začíná právě v jedné z takových rolnických rodin. Narodil se 16. listopadu 1930. Měl mnoho sourozenců, byli tak chudí, že ani neměli na boty. Stejně jako jeho otec musel Salvator pracovat na poli a ještě pomáhat doma. Jeho život se navždy změnil v jeho 13 letech. Našli nevybuchlou americkou bombu, kterou se poté pokusili doma rozebrat. Přesněji jeho otec. Malý Salvator stál opodál a poslušně otce pozoroval. Bomba však explodovala a jeho otec a sedmiletý bratr zahynuli. V tento den se stal – jako nejstarší syn – hlavou rodiny. Mladičký Salvator (zkráceně Toto) byl na svůj věk velmi přemýšlivý a už tehdy začal být přesvědčený, že za celou tragédii může hlavně fakt, že jsou chudí. Od té chvíle přemýšlel jen o tom, jak se dostat k větším penězům, a zlepšit tak život sobě a své rodině.

Co vlastně znamená mafie? Samotný původ slova mafie je dodnes neznámý, předpokládá se, že vznikl při okupaci Sicílie arabskými dobyvateli. Většinou se pod tímto označením myslí organizovaný zločin. V Itálii má však pevné struktury a tradici trvající několik století. Také se nejedná o jednu mafii, ale o několik samostatných skupin svázaných s místem vzniku, ale expandujících nyní do celého světa. Na Sicílii je to Cosa Nostra, což v překladu znamená „Naše věc“, v Kalábrii je to 'Ndrangheta, která je však úplně jinak strukturovaná. Mafie, tak jak ji známe, vznikla v 18. století, její členové si říkali „muži cti“. K vraždám docházelo, ale nebyly tak časté.

Cesta krve

Mladistvý Riina se životem protloukal, jak mohl – a to doslova. V 19 letech zastřelil v souboji syna místního farmáře. Dostal 12 let žaláře, které si odpykával v palermské věznici. Tam se jeho vztahy s mafiány ještě utužily. Ještě před tímto činem navštívil svého strýce, který byl členem Cosy Nostry. Požádal jej o přijetí. Riina před ním musel uškrtit svázaného člověka, aby ukázal, že je připraven. Když se dostal z vězení, byl pro své vrstevníky bossem (i když oficiálně ještě nebyl). Právě tito jeho přátelé z Corleone se v budoucnu stanou mocnými kmotry. Ovšem nepředbíhejme. Další vraždu spáchal, když se rozhodl postavit na stranu Luciana Leggia, který byl pravou rukou corleonského bosse Navarry. Ten v civilním životě pracoval jako lékař v místní nemocnici. Leggio jej s Riinovou partou společně rozstříleli v autě.

Kmotr kmotrů

Riinovi se podařilo vyšachovat ze hry Leggia nekrvavým způsobem. Vytvořil intriku a jeho velkého učitele zatkla policie. Poté začal přetvářet celou organizaci ke svému obrazu. Podařilo se mu přesvědčit členy ostatních klanů, aby zrazovali a zabili své šéfy a slíbili věrnost jemu. Z původní Cosy Nostry tak zbyl pouze jediný boss, ten se rozhodl být k Riinovi loajální. Byl brutální, v této době bylo Palermo přirovnáváno k Bejrútu, kde probíhala válka. Stát se rozhodl, že na mafii poprvé skutečně tvrdě udeří. Riinovi se postavil soudce Falcone, nashromáždil dostatek důkazů, než však začal soud, byl Giovanni Falcone vyhozen na dálnici do vzduchu.

Donutil jsem ho tancovat!

Riinovi muži umístili pomocí skateboardu do odvodňovací strouhy pod silnicí 1 tunu výbušniny TNT. Bylo po poprvé, co mafie takto zaútočila na stát. Riina později ve vězení posměšně říkal, že jej donutil tancovat. Nebylo to však nic platné. Útok vzbudil vlnu solidarity a vláda dostala nebývalou podporu od lidu. V lednu 1993 se podařilo Riinu konečně zatknout. Pro proces s ním a celým vedením Cosy Nostry byla vystavěna nová soudní síň propojená s vězením. Vše kvůli bezpečnosti, aby se obvinění nemuseli převážet. Riina byl odsouzen na doživotí a umírá v 87 letech. Nikdy nelitoval, nikdy nepřiznal, že by byl kmotrem, popíral samotnou existenci Cosy Nostry. Jaký byl Riina vlastně člověk? Jeho nejbližší gangsteři jej popisovali jako nesmírně laskavého člověka, který nikdy nebyl vulgární. Jeho laskavost však naléhala, aby člověk udělal přesně to, co po něm chtěl. Přirovnávali jej k iluzionistovi, který dovedl zmanipulovat mysl.

