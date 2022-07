Pamatujete na oblíbený seriál? Úvodní píseň nazpívala Bartošová, natočen byl jako propaganda Československé lidové armády

V době, kdy byl seriál natočen, existovala u mladých mužů branná povinnost, která se ne vždy setkávala s pozitivním ohlasem. Seriál, který nasadila Československá televize v roce 1988 do vysílání, sledoval první rok vojenské služby nových branců.

Město, kde se natáčelo, neexistuje

Seriál nabídl mnoho známých tváří, přičemž velká část z nich je známá dodnes, jako Martin Zounar, Eva Vejmělková nebo Petr Rychlý. Autorem hudebního doprovodu k seriálu je Ladislav Štaidl. Úkol zatraktivnit seriál popovou znělkou dostala poté mladinká zpěvačka, dnes již zesnulá Iveta Bartošová.

Zajímavostí rozhodně je, že město, ve kterém jsou seriálové kasárny, vlastně vůbec neexistuje. Jmenuje se Hrádek v Čechách a ve skutečnosti se natáčelo všude možně, třeba v Prachaticích, ve Vojenském újezdu Boletice nebo v Praze. Z hlediska vynaložených prostředků a vzniklého zájmu na straně veřejnosti se jednalo o jednu z nejúspěšnějších propagací armády v historii Československa.

Ministerstvo půjčilo vojenskou techniku

Na seriálu je, mimo jiné, zajímavé, kolik vojenské techniky se zde ukazuje. Režisér Sokolovský si tehdejší spolupráci s ministerstvem národní obrany nadmíru pochvaloval. Děj seriálu je zasazen zhruba o čtyři roky zpátky do minulosti.

Branci se zde připravují na spartakiádu v roce 1985. To mělo samozřejmě svůj důvod. V té době se totiž začínaly přípravy na spartakiádu v roce 1990. Spartakiáda měla pro armádu obecně velký propagandistický význam, protože každé cvičení na Strahově končilo velkolepou skladbou armády.

Život na vojně i milostná vzplanutí

Hlavní postavu mladého brance Tomáše Soukupa ztvárnil Martin Zounar, který je známým a úspěšným hercem dodnes. Zajímavé je, že jeho otce hrál opravdu jeho otec. Jiří Kopta si zahrál mladého kuchaře Honzu Bradáče, Vladimír Javorský brance Ctibora Voříška, zvaného Kyslík. Marián Kubec si zahrál bývalého kriminálníka Michala Hlaváčka.

Armádního příslušníka si zahrál František Kreuzmann, který se v seriálu objevil jako Jiří Ráž, nebo Kamil Halbich, který ztvárnil Milana Bílka. Seriál velmi šikovným způsobem kombinuje nejen život branců na vojně, ale také jejich osobní vztahy. Martina Zounara čeká s Evou Vejmělkovou potomek, Michala Hlaváčka zradí přítelkyně a Jiří Ráž je na pokraji rozvodu. A to diváky zkrátka bavilo a baví.

Propaganda jak vyšitá

V seriálu je často státu přiznávána zásluha za to, že dva roky konkrétní osobu na vojně živí. Hned v prvním díle říká kamarád Eda Tomáši Soukupovi: „Na co peníze? Teď o tebe bude dva roky postaráno.“ A také v posledním díle, když řeší Hanka (Eva Vejmělková) jméno a pohlaví dítěte s Tomášem, říká mu: „Víš, co se říká, když se rodí víc děvčat než kluků? Že nebude válka.“

Seriál tak upozorňuje na to, že přes stálou existenci armády a povinnou vojenskou službu lpí režim na zachování míru. Takových „tajných“ vzkazů bychom našli v seriálů na stovky. Cílem bylo zachovat pozitivní dojem z vojny a ukázat její přínos. Hlavní postava Tomáš se dokonce na konci seriálu rozhodne stát vojákem z povolání.

Zajímavé jak, jak propaganda, která byla natočena s jasným účelem, si získává i po revoluci stále další a další fanoušky a je označována za povedené seriálové dílo! Díváte se taky?

Zdroj: Diplomová práce Ondřeje Štarmana, Wikipedia.org

