První díl Survivoru a hned fatální chyba. Je to konec show?

Reality show Survivor je na českých obrazovkách oblíbená. I druhá řada slaví úspěch. Jejím předchůdcem byl Robinsonův ostrov, který vyhrál Marek Orlík. Ten se také podílel na první řadě Survivoru jako producent. Tehdy byla jeho přítelkyně Adéla těhotná a do Dominikánské republiky za ním na nějaký čas přiletěla. Teď už jim ale doma dělá radost několikaměsíční syn. I proto se druhé řady rozhodl neúčastnit.

S lebkou to mysleli tvůrci dobře, má ale chybu

Tvůrci slibují, že druhá řada bude drsnější, pro soutěžící náročnější... A pro diváky o chlup zajímavější! Letos vybrali skvělou partu, na kterou se dobře kouká. Účastníci se nebojí ukázat svou dobrodružnou povahu, mají vtipné poznámky a zatím se k žádnému konfliktu neschyluje. Přesto je mezi kmeny cítit velká nevraživost. A právě takový boj je pro diváka přitažlivý.

Lebka, která se stala logem Survivoru, měla ale jednu zásadní vadu. Vyobrazená česká vlajka na ní byla obráceně. A to fanouškům samozřejmě neušlo. Na sociálních sítích vzniklo hned několik příspěvků a videí, ve kterých se diváci ptají, kam dal grafik hlavu.

Diváci se nad omylem baví

Vyobrazení české státní vlajky, která je jedním z českých symbolů, má totiž svá striktní pravidla. Svislá orientace vyžaduje špičku klínu, která míří dolů a bílý pruh z pohledu pozorovatele je vlevo. Je to kvůli tomu, aby se dodrželo pořadí českých barev, tedy trikolóra. Tvůrci dali ale vlevo pruh červený.

Ačkoliv chtěla dát produkce Survivoru lebce zřejmě punc vlastenectví, tohle se jim moc nepovedlo. V dalších dílech to ale jistě napraví. „Jo! Nedalo mi to spát,“ píše divák Mirek. „Ta turecká agentura ani neví, čí je to vlajka,“ narážel další divák na produkci, která stála za první řadou. Navíc se někteří podivovali, kde je slovenská vlajka, když se pořad prezentuje jak česko-slovenský.

