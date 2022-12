Pablo Escobar byl největší drogový boss všech dob, ostatní mu nesahali ani po paty

Přeskočme tu část, která pojednává o Escobarových začátcích. Asi každému dojde, že tenhle chlápek moc do školy nechodil. Od jedenácti kradl auta, kšeftoval s kdečím včetně náhrobních kamenů, kradl, prostě se živil, jak se dalo, a zároveň vstřebával zákony ulice. Postupně se vypracoval a založil vlastní kartel ve městě Medellínu. V sedmdesátých letech byla síla tohoto kartelu tak velká, že měla v podstatě mezinárodní rozměr. Svět doposud nepoznal nic tak velkého jako drogovou říši Pabla Escobara.

Krysy mu sežraly miliardu ročně, ani si toho nevšiml

Jeho jmění bylo nezměrné. Tuny bankovek skladoval v obřích skladech, kde mu jen krysy sežraly ročně miliardu dolarů, což pro něj byl pakatel. Věděl, že jeho základna je vždy mezi chudými. Stavěl celá města, chudinské čtvrti, kde bylo slušné bydlení za babku. Kupoval si tak loajalitu běžných Kolumbijců a ti ho za to milovali. Na svůj byznys používal nejmodernější techniku. Měl flotilu tryskáčů a desítky vrtulových letadel. Měl ponorky, kterými vozil podél pobřeží drogy do Spojených států. Letadla a ponorky pluly do USA plné kokainu, zpět se vracely plné peněz. Escobar neměl žádné bankovní účty, měl jen tuny hotovosti.

Mocnější než vláda

Kromě byznysu s drogami a prostitucí se Escobar věnoval také vraždění. Kartel zabil tisíce lidí a zdaleka to nebyli jen nějací dealeři nebo konkurenti. Na úředníky, policisty i politiky měl jednoduchou nabídku: Plata o plomo? Zlato nebo olovo? Kdo se nenechal koupit, byl zabit. Escobar nechal zabít například tři kandidáty na prezidenta. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby se něco podobného přihodilo v USA nebo třeba u nás? Kolumbie ale byla země, která už na Escobarovo řádění byla zvyklá.

A neskončilo to jen u politiků. Jím placení radikálové vystříleli Nejvyšší kolumbijský soud. Polovina soudců při útoku zemřela. Escobar nechal umístit bombu do linkového letadla plného lidí, které za letu vybuchlo. Všech 107 lidí na palubě zemřelo. Stále se bavíme o jediném muži, který tohle vše organizoval a platil. Pablo Escobar se stal nepřítelem číslo jedna nejen kolumbijské vlády, ale i vlády USA.

Když do vězení, tak jedině do vlastního

Soustředěný tlak policie a také Američanů, kteří se do boje s ním vložili, nakonec nemohl ustát. Vzdal se dobrovolně po předem vyjednaných podmínkách. Bylo mu dovoleno nechat se zavřít do vězení, které si sám pro sebe postavil. Věznice to byla luxusní, navíc Escobar z ní volně chodil ven, kdykoliv se mu zamanulo. Nechával si do vězení vozit prostitutky, probíhaly tam večírky a také tam zemřelo několik lidí, které tam drogový král pozval. To už bylo příliš i na zkorumpovanou kolumbijskou vládu. Escobar měl být převezen do klasického vězení a doopravdy uvězněn. Jenže co se nestalo, při převozu Escobar uprchl.

Konec legendy mnozí oplakávají dodnes

Začal hon, do kterého se vložily síly, se kterými se ani Escobar nemohl měřit. USA poslaly do země týmy Delta Force a SEAL, Kolumbie zase sestavila speciální jednotku z pozůstalých po lidech, které nechal Escobar zavraždit. Tyhle lidi hnala nenávist a nebylo je možné podplatit ani zastrašit. Los Pepes, jak si jednotka říkala, nešla přímo po Escobarovi, ale vraždili všechny v jeho okolí. Likvidovali kohokoliv, o kom věděli, že je pro Escobara důležitý. Smyčka se stahovala.

Escobar byl stále na útěku, ale pronásledovatelé mu byli na stopě. Zabili ho v přestřelce v uličkách Medellínu. Kdo ho zabil, není jisté, možná policie, možná sniper od SEAL, možná spáchal v beznadějné situaci sebevraždu. Každopádně to byl konec nejmocnějšího kriminálníka v dějinách lidstva. Ani Usama Bin Ladin, Islámský stát nebo kdokoliv jiný nemá takovou moc, jakou ve své době disponoval Escobar. Dodnes je jeho legenda v Kolumbii živá a existuje stále mnoho lidí, kteří ho uctívají jako krále. Tím bezesporu v jistém ohledu byl.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Coca Cola obsahovala kdysi tvrdé drogy.