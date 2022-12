Vláda může šetřit, ale nechce. Naše dluhy nikdo nezaplatí, bude to jen horší, připustil ekonom

Válka na Ukrajině změnila mnohé. Částečně může za vysokou inflaci, energetickou krizi, příliv uprchlíků atd. I proto vláda schválila rozpočet se schodkem 295 miliard korun. „V době války je na místě válečný rozpočet. A ten byl vždycky deficitní. Je nutné si přiznat, že ve válce opravdu jsme,“ uvažuje v rozhovoru pro Čtidoma.cz ekonom Vladimír Pikora.

Pokud by jakákoli vláda udělala nepopulární kroky, začala šetřit na "nesprávných" místech či se pustila třeba do důchodové reformy, podepsala by si politický ortel smrti. Podle Pikory nic z toho Fialův kabinet neplánuje.

Vláda Petra Fialy avizovala, že chce ušetřit 70 miliard. Kde je vezme?

Tímto tématem se zabývá Národní ekonomická rada vlády (NERV) a představila řadu možností. Vláda přesně ví, kde může škrtat, ale nechce. Škrty jsou nepopulární. Já osobně bych se zaměřil na velikost státu. Chtěl bych méně státních zásahů, méně státních zaměstnanců a méně agend úřadů. To, že mnoho let rychle roste počet státních zaměstnanců, považuji za špatné. Brzo na ně už nebude mít kdo pracovat.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

- je otcem sedmi dětí

Co důchody? Je to tabu, nebo by se na ně mělo sáhnout také?

Já si myslím, že všichni vědí, že důchody jsou časovanou bombou. Politici důchodovou reformu mnoho let odkládají na následující vládu. Tuším, že první knížku na toto téma jsem napsal někdy v roce 2011 a od té doby není nic vyřešeno a mé tehdejší myšlenky stále platí. Problém důchodové reformy je ve zkratce v tom, že řešení jsou jen tři: Za prvé snížení důchodů, za druhé pozdější odchod do důchodu, za třetí vyšší odvody do systému. To jsou přitom tři věci, které voliči určitě nechtějí.

Budeme mít v dohledné době důchodovou reformu?

Vláda tvrdí, že se ještě do důchodové reformy vrhne. Já tomu ale nevěřím, protože se už moc blíží volby. Důchodovou reformu prosadí až ta vláda, které nebude chtít dále vládnout. Nejspíš proto důchodová reforma skončí podobně jako za minulé vlády, kdy se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová snažila vše řešit skrze expertní důchodovou komisi. Důchodová komise však žádný zásadní přelom nepřinesla a ministryně ji jen skvěle využívala jako PR.

Jak vysvětlit lidem, že státní rozpočet je v hlubokém deficitu, ale český stát stále poskytuje miliardy na pomoci Ukrajině, ať už hovoříme o dodávkách zbraní či pomoci uprchlíkům v ČR?

Mnoho lidí si to stále nechce připustit, ale jsme ve válce. Máme i válečný rozpočet. Pro válečné rozpočty přitom obecně platí, že jsou výrazně deficitní. Tady je ovšem problémem to, že dříve se vycházelo z toho, že po válce budou dluhy splaceny. S tím se dnes už nepočítá. Dluh bude rolován. To znamená, že za jeden dluhopis bude vydaný druhý a ve svém výsledku se bude dluh nabalovat jak sněhová koule.

Je možné státní schodek zlikvidovat "šmahem", nebo je lepší postupovat pomalu? Hrozí v prvním či druhém případě nějaké nebezpečí ještě větší krize?

Ano, média a politici stále omílají, že deficit nelze snížit. Pochopitelně, že ho lze snížit. Lze předělat zákony, aby měly úřady méně agendy. Lze zrušit dotace těm a oněm. Vždy to lze. Jen vždy bude někdo škrtem dotčen a bude křičet, že to není možné a že ke škrtu nesmí dojít. Příklad mohou být dotovaná divadla apod. Žádný politik nechce, aby ho populární herci v televizi kritizovali. Kritika od známého herce poškodí politika mnohem více než kritika běžného štamgasta v hospodě, a proto nebude bojovat za zrušení dotací. Takže ano, teoreticky lze schodek škrtnout, ale prakticky to nikdo neudělá, protože by tím v politice skončil. Navíc je pravdou, že přebytkový rozpočet by nyní vedl k prohloubení recese. Jinými slovy, dnes není čas na škrtání schodku a můžeme doufat jen v to, že bude deficit pomaličku klesat. Na přebytkový rozpočet přijde doba, až skončí válka.

Měli by se lidé zajímat o tom, kam dají své peníze?

V době, kdy máme velmi vysokou inflaci, by se lidé měli starat o své peníze ještě více než obvykle. Bohužel akciím se v posledním roce nedaří. Nejhorší na tom je, že za velkou částí propadu stojí samotná vláda, která svou wind fall tax torpédovala akcie ČEZ a akcie bank, což byly podle mě ty nejlepší tituly na trhu. Čas akcií proto podle mě teprve nastane.

Takže co, dluhopisy?

Ano, nyní je čas pro dluhopisy. Ty teď nabízejí nezvykle vysoké výnosy. Nákupem dluhopisu si tak investor dnes fixuje vysoký výnos do příštích let, kdy už bude inflace klesat a spolu s ní i výnosy nově vydaných dluhopisů.

A co zlato? Říká se, že je to jistota v každé době, souhlasíte?

Zlato je moje srdeční záležitost. Myslím, že to je v nejisté době, jako je dnes, nejlepší. Sice nenese žádný úrok, ale dlouhodobě se zhodnocuje. Nepovažuji ho proto za spekulaci, kdy očekávám prudký růst ceny, ale považuji ho za uchování majetku. Nicméně už se objevují názory různých zahraničních bank, že jakmile přestanou růst v USA úrokové sazby, začne růst cena zlata, a to výrazně. Některé výhledy mluví o tom, že to budou 2 000 dolarů za unci, některé i 3 000 dolarů. Důležité je, že se analýzy shodují na tom, že zlato půjde nahoru.

