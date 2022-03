Pro ukrajinské děti není místo, mateřské školy už téměř nemají kapacity. Nepočítá s tím ani státní rozpočet

V základních a středních školách je podle Sárköziho situace lepší. „Třídy obecních ZŠ navštěvuje průměrně 20 žáků, krajské SŠ mají v průměru 23 žáků na třídu. Maximum dle zákona činí 30 žáků ve třídě. Na výjimku až 34 žáků.“ Soukromé ani církevní školy ukrajinské žáky povinně přijímat nemusejí, veřejné základní školy ano.

„Z hlediska celorepublikového průměru je volných míst pro děti z Ukrajiny v základních i střeních školách relativně dost, ovšem neplatí to pro všechny kraje nebo některé konkrétní školy,“ říká učitelka Markéta Emmer Illová. „Určitý problém by mohl nastat v případě školních družin.“

Státní rozpočet s tím nepočítá

V družinách obecních základních škol je průměrně 25 dětí na jedno oddělení. Maximální počet činí 30 dětí. „Nízký počet míst v mateřských školách pro děti z Ukrajiny by bylo možné kompenzovat zakládáním dětských skupin, které jsou mnohem flexibilnější,“ navrhuje Radek Sárközi. „V případě školních družin by mohly ukrajinské děti pobývat ve třídách prvního stupně základních škol, pokud má škola samostatné třídy pro družinu, a následně se vyměnit.“

Ředitelé škol zatím nedostali z ministerstva školství informace, jak budou financovány zvýšené náklady, které s příchodem přibližně 100 000 dětí z Ukrajiny nastanou. „Státní rozpočet na rok 2022 byl schválen až minulý týden ve čtvrtek, přesto vůbec nepočítá s penězi navíc pro školy, kam nastoupí ukrajinští žáci,“ upozorňuje Radek Sárközi. „Oproti loňskému roku obsahuje dokonce snížení financí na ostatní neinvestiční výdaje ve výši skoro jedné miliardy korun, takže školy budou mít méně peněz na pomůcky a učebnice pro žáky.“

Musí se najít další peníze

V pátek Poslanecká sněmovna schválila trojici zákonů „Lex Ukrajina“, které zjednodušují pravidla pro příchozí z Ukrajiny. Ve čtvrtek budou speciální legislativu projednávat senátoři. Zatímco zákon, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, garantuje dětským skupinám finance na každé přijaté dítě z Ukrajiny, zákon připravený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob financování míst pro ukrajinské žáky neobsahuje.

„Pokud by vznikaly především samostatné třídy pro ukrajinské děti, kde by se do konce školního roku učily prioritně češtinu a ostatní výuku by měli žáci v ukrajinštině, bude muset vláda zaplatit ukrajinské učitelky a učitele češtiny,“ dodává Radek Sárközi.

Kdy požádat o příspěvek?

Ukrajinské ministerstvo školství organizuje distanční výuku pro žáky. Na svém webu zveřejnilo řadu učebnic i dalších elektronických materiálů. Někteří ukrajinští učitelé vyučují své žáky na on-line.

Národní pedagogický institut financuje pozici adaptačního koordinátora pro žáky-cizince. Škola si může požádat o finanční příspěvek 10 000 korun. Tento pracovník obdrží smlouvu na maximálně 50 hodin. Působit může na škole jeden měsíc. Tento projekt běží již delší dobu. Netýká se tudíž výhradně ukrajinských žáků.

