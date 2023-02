Lucie po Výměně říká, že Petra je lhářka. Na svého manžela poslala policajty, kteří ho odvezli na psychiatrii

Petra se s rodinou přihlásila do Výměny manželek, aby se celá rodina podívala konečně k moři. Když skončila po ostré hádce s Tomášem na hotelu, byla nadšená. V takovém byla poprvé v životě. Tatínek už ale tolik nejásal. Před kamerami mu bouchly nervy a pro ostrá slova nešel daleko. Dcera mu totiž volala, že má hlad. A Petra přiznala, že dcera snědla za celý den jeden chlebíček.

Chyběl bujón, zásadní téma celé Výměny

Už na začátku Výměny se Petra divila, proč nemá Lucie doma dochucovadla. „Vařit se nebude, protože bych musela dětem dát jen vodu se zeleninou. Nemají nic, co by dalo polévce nějakou chuť, ani kuřecí bujón.“ Ona sama od prvního dne jedla jen piškoty, podle ní navíc s chlupem. A právě Petra se stala na sociálních sítích velkým tématem.

Lucie v rozhovoru po Výměně pro TV Nova prozradila, že malý Tomášek měl ve třech letech ještě pleny a neuměl se ani sám najíst. Navíc jí měl náhradní manžel přiznat, že na něj Petra zavolala policajty, kteří ho odvezli do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Podle Lucie je problémem v této rodině právě Petra, která se rodině nevěnuje a dělá dusno. Neustále prý lže a pravdu říká jen tehdy, když se splete.

Diváci Petru nešetří

A nešetřili ji ani diváci na sociálních sítích. „Bezzubá socka, která své černé svědomí a neschopnost svádí na druhé. Ona se s dětmi učí, proto asi propadají skoro ze všech předmětů. Ten nejmenší je obézní proto, že ona vaří každý den. Rozhodně ne proto, že ho krmí sušenkama, chipsy a colou. Druhá rodina super,“ nebrala si servítky Stanislava. „Mě dostalo, že nemůže uvařit polévku, protože nemá bujón,“ přidala se Jitka. „On začal pozdě chodit, tak mu to vlezlo na bříško, tak to jo,“ komentuje Jana.

„Líná veš, co se neumí postarat o děti. Malej je tlustej z coly a sladkostí. Další dva propadají. Vizitka rodiny. Já bych vybouchla taky,“ komentuje Tomášův výbuch emocí divačka Lucie. Právě ten měl za následek to, že se Petra odebrala na hotel. „Dobrý díl pro psychiatry, psychology a psychoterapeuty,“ říká Radek. „Ovšem ta žlučníková kolika – a to cigáro k tomu,“ směje se divačka Pavlína. „A na závěr… Vařím vám ne? Vždyť je to vidět na tom nejmladším. Já bych řekla, že je vyžraný z těch sladkostí a coly. Smutný,“ shrnula Veronika.

Zdroj: TV Nova, Facebook

