Romantická zima na Vltavě. Pražané se na bruslích dostali z jednoho břehu na druhý

Historické obrázky vypadají jako z jiného světa a to taky doopravdy jsou. Ať už jde o černobílé fotografie nebo dobové kresby a malby, je na nich vidět jeden velmi kouzelný a dnes těžko opakovatelný motiv. Desítky bruslařů na Vltavě. Čím to je, že dnes Vltava není tím místem, jakým byla ještě několik let po druhé světové válce?

Přehrady

Odpověď zní Vltavská kaskáda. Soustava devíti přehrad vybudovaných mezi lety 1930 a 1992 výrazně oteplila vltavský proud. Viditelnou změnu bylo na Vltavě možné pozorovat už v roce 1954.

Tímto rokem de fakto skončily pravidelné bruslařské radovánky uprostřed hlavního města. Konec tak bylo bruslení na oblíbených místech mezi Kampou a Střeleckým ostrovem nebo v bezprostřední blízkosti Karlova mostu.

Ledová nostalgie

Bohatí měšťané se procházeli po zamrzlé Vltavě z jednoho břehu na druhý ze Smíchova až do Podolí. Mladí hokejisté trénují pod železničním mostem nebo slaví gól s výhledem na panorama pražských Hradčan.

Ještě na konci 19. století Vltava zamrzala pravidelně každou zimu. Třeba jedno z oblíbených míst se nacházelo v sousedství Karlova mostu. Kluziště bylo podle dobových obrázku rozděleno do pravidelných vyhrazených sektorů smrčky a vlajkami v národních barvách.

Vše bylo oficiální včetně vstupního poplatku. Na mnoha místech zamrzlé Vltavy, která samozřejmě lákala nemalé množství Pražanů, bylo k vidění i několik obchodníků. Přímo na ledu se prodávaly horké kaštany, vylovené ryby nebo jablka.

Pražský život na zamrzlé Vltavě je dnes hlavně nostalgickou vzpomínkou, ale i dnes za předpokladu opravdu tuhé zimy je možné kouzlo minulého oživit.

Bude zima, bude led?

Řeka v centru města přestala pravidelně zamrzat v druhé polovině 20. století, ale i v moderních dějinách se v některých místech a letech stala Vltava znovu ledovou plochou. Ne vždy však bruslaři sebrali odvahu, aby oblíbený zimní sport vyzkoušeli na tenkém ledě.

Jsou však místa, kde Vltava často zamrzá pravidelně dodnes. Takový smíchovský přístav a slepé rameno v Podolí pod Vyšehradem, kde už léta sídlí Český yacht klub, s trochou štěstí můžete s bruslemi navštívit i letos.

Jiná místa?

V případě, že zima ledu přeje a bruslařům obzvláště, tak můžete počítat s návštěvou hned několika rybníků v okrajových částech Prahy. Za zmínku jistě stojí Kyjský rybník, který v případě zamrznutí láká na upravenou bruslařskou trasu dlouhou 1,7 km a dvacet hokejových ploch.

V Záběhlicích je ideálním místem na bruslení tzn. Hamerák. K tomu, aby se v malebném prostředí starého kostelíka mohlo uskutečnit romantické bruslení nebo třeba procházka po ledu, je nutná opravdu tuhá zima.

Praha v zimních časech a nevyzpytatelnosti počasí nabízí hlavně mnoho umělých a udržovaných kluzišť. Pokud je pro vás důležité kouzlo prostředí, jistě se podívejte na Staré Město, kde v sousedství nemocnice Na Františku najdete jedno kluziště ve sportovním areálu. Kromě malého občerstvení zde naleznete také půjčovnu bruslí a dokonce je možné si vlastní nechat nabrousit.

Zdroj: Paměť národa, Z Metropole, Česká televize

