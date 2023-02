Těhotná žena šokovala: Těsně před porodem si objednala profesionální vizážistku

Ženy chtějí vypadat dobře, až už jsou kdekoliv a dělají cokoliv. Asi nikoho by nenapadlo kritizovat dámu, která se vyparádila na setkání s kamarádkou, ani dívku, co se nalíčila na rande. Nejspíše nás taky nenapadne žádná situace, kdy by žena dobře vypadat neměla. Podle některých lidí ale takové místo a čas existuje. Jde o porodnici a chvíle těsně před porodem.

Heidi Montag (36) totiž na sociálních sítích sdílela, jak jí na lůžku v porodnici těsně předtím, než porodila, líčí profesionální vizážistka. Heidi si službu objednala údajně proto, aby se během porodu cítila o něco lépe. Přispěl k tomu i fakt, že se Heidi a její manžel Spencer Pratt rozhodli tuto náročnou radostnou událost zdokumentovat.

Heidi zvolila velmi silný večerní make-up a zdá se, že měla také profesionálně upravený účes. Vypadala tedy spíše, jako kdyby se chystala na ples, a ne na porod svého druhého syna Rykera Pratta. Vedle lůžka ženy dokonce nechyběla ani profesionální fotografka a nasvícení.

Pod videem, kde bylo vidět, jak se Heidi na porod připravuje, se objevilo obrovské množství kritiky. „Tak tohle už je opravdu moc“, napsala jedna z uživatelek sociální sítě.

„Tohle je směšné, je to ale TikTok, tak nevím, jak moc tomu mohu věřit. Něco mi ale říká, že to myslí vážně“, nemohl uvěřit svým očím jeden z komentujících.

„Kdybych byla porodník, přišla do té místnosti a viděla tohle, tak se otočím a odcházím“, objevilo se pod příspěvkem. Na toto tvrzení ale v komentářích reagovala porodní asistentka, která prozradila, že by ji to rozhodně nezaskočilo. Zdravotní pracovnice se svěřila s tím, že když líčení budoucí mamince pomůže uklidnit se před porodem, rozhodně by to měla udělat.

Nakonec se tedy Heidi dočkala i podpory.

„Myslím, že by se lidé měli raději starat sami o sebe. Hodně štěstí s porodem!“ napsala jedna ze sledujících.

Zdroj: Daily Star, TikTok

