Dvojnice Jima Carreyho: Neuvěřitelná podoba se slavným hercem ji předurčila k povolání komičky

Heather Shaw, dvojnice slavného herce Jima Carreyho, se přiznala, že jí její tvář řídí život. Kvůli tomu, že vypadá jako slavný komik, prý údajně neměla jinou možnost, než se uplatnit ve stejné branži.

Lidé si ji prý se slavným hercem pletou, i když ji potkají na ulici. Nejde tedy o žádné filtry nebo speciální úpravy videa. Heather zkrátka vypadá jako hercovo dvojče.

To ale není vše. Žena má mimo podobnosti s Jimem Carreym také unikátní schopnost pobavit všechny kolem. Své sledující baví krátkými videi, kde imituje hercovu mimiku a humor. Zdá se, že jí to chvílemi jde mnohem lépe než Jimovi samotnému.

Limitovaná kariéra

Heather si prý nedokáže ani představit, že by se věnovala jinému povolání, než je profesionální bavička. Nijak jí to ale nevadí, už od dětství údajně po této práci toužila. „Je docela ironické, že mám tuhle tvář, komičkou jsem chtěla být už jako malá holka.“

Podle ní jí její tvář znemožňuje vykonávat některá serióznější povolání. Jako příklad uvedla povolání lékaře. A pojala to s humorem sobě vlastním.

Na chvíli se vtělila do Jima Carreyho, představila si, jak by to asi vypadalo, kdyby se živil jako lékař, a sehrála pro její sledující krátkou scénku.

„Co bych tam asi tak dělala. Představte si, že jsem lékař a někdo ke mně přijde s vážným problémem,“ řekla Heather. Poté se na videu pousmála stejně, jako Jim Carrey ve filmu Maska, a pronesla: „Špatné zprávy, je to rakovina! Hodně štěstí“.

Heather a Jim Carrey ve filmu?

Její sledující nemohli uvěřit svým očím. Někteří si mysleli, že jde o slavného herce, který je chce napálit, jiní navrhovali, aby si s ním Heather zahrála v nějaké komedii.

V komentářích pod videem se objevilo dokonce i několik přání, aby si ženy herec všiml. Kdo ví, třeba jí pomůže k nějaké vedlejší roli a jejich spolupráce se stane realitou.

Zdroj: Daily Star, New York Post

