Bonnie a Clyde: Konec s příchutí zrady. Proč ale jednomu z nich chtěli ukrást ucho?

Když opomeneme Romea a Julii, kteří nezvládli zákeřné Kapulety, jsou Bonnie a Clyde asi nejznámějšími zločinnými milenci. Žádné romantické hrdiny v nich však nehledejte. Vykrádali banky a zabíjeli lidi bez výčitek. Odhaduje se, že než byli sami rozstříleni v autě, padlo jim za oběť více než 13 lidí. Své objekty zájmu si dokonce neměli vybírat podle žádného vzorce, naopak. Často jim posloužil i náhodný kolemjdoucí. Když policisté obávanou dvojici konečně 23. 5. 1934 dostihli, padlo celkem 217 střel. Bonnie a Clyde jich měli dostat nejméně 50.

Bonnie v básni předpověděla jejich smrt

Jejich příběh je dodnes opředen mnoha mýty. Vlastně můžete s odvahou tvrdit, že jim čas přisoudil mnohem větší slávu, než o kterou se sami zasloužili. Pravdou zůstává, že v době hospodářské krize, která svět zasáhla v letech 1929–1939, se před touto dvojicí třásla nejedna benzínová pumpa, vesnický obchod či americká banka. Slávu jim to přineslo, bohatství nikoliv, veškerý zisk měli rozházet. Bonnie už v útlém věku toužila po kariéře v Hollywoodu, psala také poezii. Děsivé je, že chvíli předtím, než byl pár doslova rozstřílen v autě, napsala Bonnie báseň s názvem Poslední verš, kde doslova předpověděla osud tragického páru:

Nemyslí si, že jsou příliš chytří nebo zoufalí,

vědí, že zákon vždy vítězí.

Už se po nich střílelo;

ale neignorují,

že smrt je mzda za hřích.

Jednoho dne spolu půjdou dolů

pohřbí je vedle sebe.

Pro málokoho to bude smutek,

pro zákon úleva,

ale pro Bonnie a Clyda je to smrt.

Láska, která neznala hranic, se zapsala do dějin

Když se řekne jméno této dvojice, mnohým se vybaví láska, věrnost i oddanost. Kdo ale vlastně byli Bonnie a Clyde? Bonnie se narodila v roce 1910 v Texasu. Později se s matkou přestěhovala do Dallasu. Byla vždy premiantkou, život na předměstí ji ale nudil. Vdaná byla za Roye Thorntona, známá je ale především svým vztahem s Clydem. Ani během jejich řádění se Bonnie a Roy nerozvedli. Když je zabili, umírala s prstýnkem na ruce od svého manžela. Roy se tehdy nechal slyšet, že je to pro ně lepší zemřít, než aby je policie umístila do vězení.

Clyde pocházel z chudé farmářské rodiny, narodil se v roce 1909 v Texasu. Nakonec se i jeho rodina přestěhovala do Dallasu. Do 16 let chodil do školy, hrál na kytaru a saxofon a přál si být umělcem. Zločinu ho naučil starší bratr Buck. Začalo to drobnými krádežemi, pokračovalo auty a končilo ozbrojenými loupežemi a vraždou. Když se v roce 1930 potkal se servírkou Bonnie, okamžitě se zamiloval. Krátce nato byl však odsouzen za krádeže aut a skončil ve vězení. Zamilovaná Bonnie mu pomohla k útěku tím, že do vězení propašovala zbraň. Po svém útěku byl Clyde zadržen a odsouzen k 14 letům těžkých prací na farmě. Tam měl být opakovaně znásilňován spoluvězněm.

Bez prstu na noze s přesvědčením, že jednou z vězení uteče

Zajímavé je, že Clyde, během toho, co si odpykával trest na farmě, pojal přesvědčení, že pokud se zraní, bude podmínečně propuštěn. Tak si uřízl palec na noze a část dalšího prstu. Aniž by to tušil, bylo to úplně zbytečné. Jeho matka už tehdy přesvědčila soudce, aby ho pustil. Po svém propuštění se krátce snažil žít spořádaným životem, nakonec se však vrátil ke zločinu. Obnovil gang a přidala se k němu nakonec i Bonnie. V následujících měsících spáchali sérii loupeží, zabili policistu nebo majitele obchodů.

V roce 1933 žili krátce u Clydova bratra Bucka. Sousedé však měli podezření na jejich přítomnost, a tak uvědomili policii. Strhla se přestřelka, jejímž výsledkem byli dva mrtví důstojníci, a zároveň získala policie film z fotoaparátu se snímky, které Bonnie a Clyde společně nafotili. Ty byly následně zveřejněny v novinách po celém světě spolu se skutky, kterých se dvojice dopustila. Následovalo jejich řádění a další mrtví, mezi kterými byl i Clydův bratr Buck. Jeho manželku Blanche Bonnie a Clyde doslova obětovali. Skončila ve vězení na 10 let.

Společného hrobu se nedočkali

Jejich konec měl pachuť zrady. Clyde pomohl zorganizovat útěk z vězení pro své bývalé komplice, byl mezi nimi i Henry Methvin, který se stal brzy členem Clydova gangu. Nakonec našla dvojce útočiště na jeho rodinně farmě. Methvinův otec však zradil a vyměnil Bonnie a Clyda za amnestii pro svého syna. Lstí je zastavil u porouchaného náklaďáku, když jeli po silnici v Louisaně. Zemřeli v krupobití kulek.

V době své smrti byli tak slavní, že náhodní kolemjdoucí se pokoušeli ukrást až bizarní suvenýry z místa činu. Šlo například o prameny vlasů, kusy oblečení či jedno Clydovo ucho. Jejich těla byla nakonec pohřbena vedle sebe v Dallasu. A to navzdory tomu, že si přáli být pohřběni společně. Dnes už se ví, že byli médii silně romantizováni a realita byla úplně jiná. Mají však své filmy i muzikály a mluví se o nich dodnes. Jejich auto plné kulek najdete vystavené v kasinu v Las Vegas. Ačkoliv šlo o kruté lupiče a vrahy, to, že mezi nimi byla vroucí láska, už jim nikdy nikdo neupře.

