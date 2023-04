Deset let od běsnění Kevina Dahlgrena: Česko bojovalo o jeho vydání dlouhé měsíce

Zanedlouho to bude deset let. Psalo se datum 22. května 2013, když Kevin Peter Dahlgren vyvraždil v Brně rodinu Harokových – matku, otce a dva syny, z nichž jeden ještě nebyl plnoletý. Šlo přitom o jeho příbuzné, u kterých dočasně bydlel. Chtěl si u nich odpočinout od svých psychických problémů. Nakonec jeho hrůzný čin způsobil, že se stal historicky prvním občanem, kterého Spojené státy americké vydaly do Čech.

Přivolaní sousedé chtěli rodině pomoci. Už bylo pozdě

Do té doby žil v americké Kalifornii, kde prý měl prodělat těžký rozchod. Aby si vyčistil hlavu, chtěl v Čechách učit angličtinu. Harokovi ho milovali a on rychle zapadl také do okruhu jejich blízkých přátel. Nic nenasvědčovalo hrůznému činu, ke kterému mělo co nevidět dojít. Rodinu Harokových popisovali sousedé jako bezproblémovou a spořádanou, Martin hrál ve skupině Ukulele Orchestra jako Brno, Veronika učila dějepis a český jazyk, na škole prý byla oblíbená. Mladší syn studoval gymnázium, starší Masarykovu univerzitu.

Když se z domu začal linout kouř, sousedé se v obavách, že se rodině něco stalo a v domě hoří, vydali na pomoc. Dostali se do sklepního prostoru, kde se snažili hráběmi rozhrnout hromadu hadrů, ze které se kouřilo. Ustali, když se objevila lidská ruka. Přivolané záchranné složky objevily v domě tři těla, která byla posetá sečnými i bodnými ranami, v jednom případě se předpokládá rána tupým předmětem. Policisté začali pátrat, a když vyšlo najevo, že u rodiny bydlí Dahlgren – a není nikde k nalezení – okamžitě na něj padlo podezření.

Proč tam není pátá oběť, ptali se policisté

Na stěnách i dveřích byly stopy krve, podlaha však byla dokonala umytá. Policisté zjistili, že nechybí ani peníze, ani klíče od auta, takže vyloučili loupežnou vraždu. Nad ránem už bylo jasné, že zohavená těla patří rodině Harokových. Předpokládá se, že Martina, otce rodiny, zavraždil Dahlgren jako prvního. Vkradl se do jeho pracovny a nedal muži žádnou šanci. Poté zabil další členy rodiny – Veroniku a Filipa. Nejmladšího Davida zavraždil jako posledního. Psal si s ním celé dny zprávy, ptal se ho, kdy přijde domů, a plánoval, co společně podniknou. Dokonce ještě přebral poštu a poslal domů paní na úklid. To vše s úsměvem. Nikoho tak během dne nic zlého nenapadlo. Přitom ale například na převzatém balíčku zanechal stopy krve. Sousedé si také všimli, že se během dne několikrát převlékl.

„Byli tam hasiči, byli tam policisté, byla tam většina našeho oddělení. Kolegyně vyšetřovatelka, která prováděla prvotní ohledání, mi řekla, že se ve sklepě našla tři mrtvá těla a v rodinném domku čtvrté. A že se pravděpodobně jedná o členy jedné rodiny,“ vypráví o začátcích vyšetřování Ivo Palička pro Český rozhlas Dvojka. „Uvažovali jsme, proč tam není. Proč není pátá oběť,“ dodává. Jenže když nad ránem důkazy ukázaly na Dahlgrena, ten už byl na cestě do Vídně a měl koupenou letenku do USA. V tu dobu začal boj o čas, protože Spojené státy pachatele nevydávají, a pokud by Dahlgren zůstal tam, pravděpodobně by mu brutální vražda čtyřčlenné rodiny prošla. V USA nemohl být souzen za trestný čin, který spáchal mimo území Spojených států.

Boj o čas s americkou FBI

Vyšetřovatelé tak zvolili nejjednodušší způsob. Spojili se s posádkou letadla a chtěli, aby mimořádně přistáli na evropském letišti. To však nepřipustil pilot, který se obával reakce vraha na palubě na změnu. Nechtěl ohrozit ani posádku, ani cestující. Letadlo tak přistálo v USA. Ještě předtím začal pro českou stranu velký boj.

Policisté a státní zástupkyně museli dát dohromady veškeré papíry – a to včetně anglického překladu – za devět hodin. Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti se to nakonec podařilo, a to včetně příkazu k zadržení a žádosti o spolupráci s FBI. Americká strana té české vyhověla a ihned po přistání byl Kevin zadržen. Česká strana měla 60 dní na to, aby předložila důkazy, které by daly důvod, aby Američani poslali Kevina do Česka.

Ve Valdicích se oběsil

Nakonec ho Amerika vydala až v srpnu 2015. Nebyl to jednoduchý boj, Kevinova rodina si najala špičkového právníka, ten tvrdil, že je jeho klient nevinný a uprchl kvůli obavám z rumunské mafie, se kterou měla rodina spory. I u českého soudu se snažil, aby ho stíhali na svobodě, to mu ale neprošlo.

Na doživotí byl odsouzen v červenci 2016, znalec ho shledal příčetným v době spáchání činu. V září 2017 se dovolal k Nejvyššímu soudu a žádal o zmírnění trestu. Na výsledek nepočkal, v lednu 2018 spáchal ve Valdicích sebevraždu oběšením. Soud rozhodl ještě po jeho smrti a žádost zamítl pro brutalitu, zákeřnost a bezcitnost. Co Dahlgrena k činu vedlo, je dodnes předmětem spekulací. Podle znalců trpěl duševní poruchou.

Zdroj: Český rozhlas Dvojka, ctidoma.cz, zoom.iprima.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Statečná Johanka ze Survivoru zbořila tabu ohledně inkontinence. Její odvahu lidé kvitují.