Z Kena je Barbie: Nepěkný umělý hoch se změnil v ještě odpudivější monstrum

Podle Daily Mail Rodrigo Alves vždycky toužil stát se živým Kenem. Pak ale přišel na to, že to ještě není úplně ono. U postavy od Matella zůstal, proměnil se ale v Barbie s dokonalými křivkami a úžasnými vlasy. Vlastně, jak se to vezme. Nechť každý posoudí, jestli právě toto je pravá krása, po které touží každý.

Chtěla by založit rodinu

Změnit se k nepoznání není dnes už nic neobvyklého, plastičtí chirurgové dokáží téměř vše. Cesta od muže k ženě tak byla otevřená. Vznikla Jessica, která se dokonce nechala slyšet, že by ráda založila rodinu. A tak loni v thajském Bangkoku podstoupila operaci, při které jí lékaři z penisu vytvořili neovaginu.

Detailů vás ušetříme, zejména pány by totiž mohl penis bolet i při přečtení, co všechno s ním lékaři prováděli. „Myslím, že jsem se v sedmatřiceti letech podruhé narodila. Miluji svou vaginu. Ještě je trochu oteklá. Ale je tak roztomilá,“ řekla listu The Mail po zákroku Jessica.

Laik nic nepozná

Je ale třeba poznamenat, že Alves není jedinou „novou“ ženou. Vaginoplastiky transgender osob jsou právě v Thajsku obrovský byznys. Při proměně mužského pohlavního orgánu na ženský se používá sofistikovaná metoda, kdy neovagina vzniká díky pobřišnici, je velmi pružná, a dokonce se sama lubrikuje.

A pokud vás zajímá, zda Alves dosáhne orgasmu, tak odpověď zní jednoznačně – ano. Stimulace neoklitorisu jí tento požitek zajistí. „Laik ani nepozná, že má nové genitálie,“ dodává doktor Kamol Pansritum, který ženu operoval.

Zdroje: Daily Mail

KAM DÁL: Příčina smrti: Extrémní orgasmus. Chlapík zemřel při „jízdě“ s prostitutkou, lékař řekl, jak to vypadalo.