Brožová ukázala tělo. Tohle je důvod, proč nemá chlapa

Kateřina Brožová zraje jako víno. V šestapadesáti letech by s přehledem strčila do kapsy kdejakou pětadvacítku. Ovšem paradoxně to může být důvod, proč je stále sama. „Nedivil bych se, kdyby z ní měli muži přirozený respekt, snad i strach. A nejen kvůli tomu, jak vypadá. Důvodů vidím více,“ řekl Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Herečka Kateřina Brožová kdysi tvrdila, že ji nikdy žádný muž neopustil, od všech odešla ona. Při pohledu na stále krásnou blondýnku tomu není důvod nevěřit. Z výčtu jejích partnerů může jít svým způsobem strach. Slovenský miliardář Boris Kollár, dnes už zesnulý podnikatel Peter Kovarčík, někdejší mediální magnát Jaromír Soukup. Její jméno bylo spojováno i se šlechticem Jiřím Lobkowiczem. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na exmanžela, syna posledního komunistického ministra zemědělství Zdeňka Tomana, se kterým má dceru Kateřinu.

Dejte Brožové Krejčířovu peněženku

Laťka je evidentně nasazena hodně vysoko. „Každý, kdo přijde, bude srovnáván s tím čí oním. A bude pod velkým drobnohledem médií. Tohle prostě není život pro každého. Troufnu si tvrdit, že to hraje velkou roli v tom, že je paní Brožová sama,“ uvažoval fotograf Pavel Rousek. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na povídačky, kterými se už roky baví český showbyznys – podle nich by Brožová nikdy nebyla s chudým člověkem.

Nechme stranou, zda je to pravda, nebo ne. Každopádně například Peter Kovarčík svoji exmilenku před časem označil jako nejdražší eskort servis na světě, prý ho Brožová stála přes deset milionů korun. A pak je tu slavná „hláška“ Sagvana Tofiho: „Najít Krejčíře není problém, dejte Kateřině Brožové čuchnout k jeho peněžence a ona ho vystopuje,“ napsal herec v době, kdy policisté pátrali po uprchlém zločinci. Tofi narážel na to, že Krejčíř byl bohatý, a na takové chlapíky má mít půvabná herečka zkrátka nos.

Jasně, mohou to být je nejapné vtípky. Na druhou stranu by bylo hodně zvláštní, kdyby si lidé dělali legraci z něčeho, co neexistuje. „Ne nadarmo se říká ‚na každém šprochu pravdy trochu‘. Já si ale myslím, že pokud má paní Brožová nějak nastavenou laťku, není to nic špatného. Zkrátka chce, aby měl partner úroveň jak společenskou, tak finanční,“ vysvětloval Rousek.

Už nikoho nechce?

Navíc Brožová si stále může partnera vybírat, což pravidelně dokazuje fotkami, které sdílí na Instagramu. Nedávno fanouškům poslala fotku z dovolené na lodi a rozpoutala hodně žhavou diskusi. Lidé se předháněli, kdo jí složí větší kompliment. „Když Vás bůh tvořil, měl opravdu moc dobrej den,“ napsal například jeden ze sledujících. Nezbývá než souhlasit. A pokud jde o chlapy, ono to nakonec nějak dopadne.

Nikde totiž není psáno, že Brožová už nikoho nechce. „Musím upřímně říct, že bych se tomu vlastně vůbec nedivil. Má toho za sebou hodně, ať se o ní říká cokoli, spousta mužů jí ublížila. Dnes už je jinde, nemusí se za ničím a nikým honit. Třeba si prostě užívá života a dcery a je spokojená,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

