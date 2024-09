Hanychové manžel pěstoval marihuanu! Zmalování Soukupa ho může přijít draho

Všechno se to seběhlo rychle. Jaromír Soukup jel údajně vrátit Agátě Hanychové jejich společnou dceru Rozárku. A pak se mohlo stát leccos. Podle jedné verze za vše může podnikatelova horká hlava. „Naše rodina byla napadena a Mirek ji jen bránil. Jsem v prvé řadě matka, která se musí postarat o svoji rodinu. Panu Soukupovi nepřeji nic zlého a naopak mu přeji hezké uzdravení,“ napsala si Agáta Hanychová na sociálních sítích.

Ovšem druhá verze mluví odlišně – Hanychová se měla nepěkně vyjádřit na adresu Evy Feuereislové, se kterou má Soukup chodit. Vše se vyhrotilo a začala mela. Zatímco Dopita si odnesl jen malý šrám, Soukup prý dokonce musel do nemocnice. „Policie to podle všeho řeší, tak snad přijde na to, kde je pravda. Do té doby jsou to všechno jenom spekulace,“ řekl Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Marihuana a napadení

V kontextu této události se ale ukázalo, že pro Dopitu to není první střet s policií. Ještě na začátku roku byl dokonce v podmínce. V rozsudku Vrchního soudu v Praze z roku 2019 stojí, že byl Dopita uznán vinným z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. „Je to tak. V letech 2011 až 2013 byl u zřízení indoorové pěstírny marihuany v Praze. Podle rozsudku se tam pěstovalo 911 rostlin, hmotnost skoro 34 kilo. No, nebyl rozhodně žádný troškař,“ usmíval se Rousek.

Aby toho nebylo málo, v rozsudku se píše, že do pěstírny Dopita osobně docházel. Takže dobře věděl, co se tam děje. Byl odsouzen k tříletému podmíněnému trestu s maximální pětiletou zkušební dobou a musel zaplatit pokutu půl milionu. „To ale není jeho první škraloup. Před několika lety napadl v Karlových Varech fotografa během filmového festivalu. Také vyvázl s podmínkou, tenkrát to byly dva roky,“ vypočítával Rousek.

Trvalé následky – problém pro Dopitu

Je pravděpodobné, že dalšímu trestnímu stíhání se nevyhne. Jaromír Soukup už se nechal slyšet, že za údajné napadení v Suchdole chystá právní kroky. „Teoreticky, pokud by to byl jeho třetí incident proti zákonu, mohlo by to s ním dopadnout nedobře. Třeba se ale ještě dohodnou jinak. Téměř jisté ale je, že pokud to Soukup potáhne k soudu, Dopitovi dost zavaří,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Na druhou stranu se proslýchá, že existují videa, ze kterých je patrné, že Soukup pranici vyprovokoval. To by podle námi oslovených právníků mohla být pro Dopitu polehčující okolnost, pak by se mohlo jednat „jen“ o nepřiměřenou obranu, případně ublížení na zdraví s polehčující okolností. Ovšem tohle všechno by vzalo za své, pokud by Soukup „přišel“ s trvalými následky, jako je například zhoršený zrak či poruchy spánku apod. V takovém případě už by měl zřejmě Dopita hodně velký problém. Ale uvidíme, zatím nemá smysl předbíhat.

