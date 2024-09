Perkausová přišla o prsa. Už nikdy nebude jako dřív

Po porodu druhého syna je Eva Perkausová v jednom kole. Nabízí se otázka, proč se pořád tak honí. Tím spíš že oba kluci trpí nepříjemnou alergií a nevypadá to s nimi do budoucna dobře, pokud jde o jídlo apod. Krásná blondýnka se ztrácí před očima, v některých partiích doslova. „Osobně si myslím, že potřebuje být v centru dění, potřebuje být obdivována fanoušky,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

V lednu Eva Perkausová porodila syna Ariana, za šest měsíců byla zpátky za moderátorským pultíkem ve zprávách Prima CNN News. Vypadá skvěle, o tom žádná. Zdaleka ne všechno je ale růžové. „Přestala jsem kojit, dolů šly prsa i váha,“ uvedla blondýnka na nedávném pražském týdnu módy. Její vnady ji mimo jiné před časem vynesly až na stránky prestižního pánského magazínu. Perkausová však s kojením nepřestala jen tak, má to bohužel nepříjemný důvod.

Malý Arian se totiž z mléka osypával, má alergii na mléko. A podobné potíže se týkají i prvorozeného Kiliana. „Vejce, sója, lepek, mléčná bílkovina. Zrovna potraviny, ze kterých se skoro všechno skládá,“ vypočítala Perkausová, na co má klučina alergii. Zdá se tedy, že zmenšující se ňadra nejsou její největší problém. „V jejím případě číslo dolů není až tak podstatné, stále má v tomto ohledu co nabídnout. A myslím, že její manžel je stále spokojený,“ usmíval se Pavel Rousek.

Vyštípala oblíbenou kolegyni

Právě osoba jejího partnera Ivana Hecka asi hraje v událostech posledních měsíců zásadní roli. „Co vím, tak byl proti, aby se Eva vracela tak brzy do práce. Možná si přál ještě další miminko, on sám je z velké rodiny. Jeho manželka si ale prosadila svou, což mohlo udělat docela hodně zlé krve. Navíc ani na Primě podle všeho není úplně všechno zalité sluncem.“

Někteří lidé totiž Perkausové stále neodpustili to, jak před časem z Primy vyštípala oblíbenou Gabrielu Laškovou. Když se totiž vrátila po prvním porodu, moderátorka, která ji zaskakovala, musela z kola ven. „Přitom panoval názor, že Lašková by měla zůstat, byla dobrá. Nikdo úplně nevidíme do tahanic, které probíhaly. Výsledkem bylo, že Gabriela z Primy nakonec odešla úplně. A to všechno v situaci, kdy Perkausová věděla, že zanedlouho znovu odejde na mateřskou,“ vypočítával Pavel Rousek.

Logicky z toho bylo hodně zlé krve. I proto se napodruhé hledala zaskakující moderátorka bez ambicí, respektive bez ambicí zůstat na pozici „zprávařky“. To Terezie Tománková splnila dokonale. Její kvality jsou jinde, byť kolegyni zastoupila bez problémů. „Všechno proběhlo v klidu. Na Primě si asi hodně lidí oddychlo. Kdyby se znovu opakovala ‚kauza Lašková‘, možná už by šla i Perkausová. Stačila jedna ostuda.“

Vydrží zběsilé tempo?

Někteří diváci, a dokonce i fanoušci Perkausové se divili, proč se vrátila už za šest měsíců po narození Ariana. Mohla ještě počkat, užívat si mateřství. „Za mě neumí být bez kamer, bez pozornosti. Svědčí o tom vše, co je popsané výše. Dělá jí to dobře, nabíjí ji to energií. Nemyslím to nijak špatně, naopak. Je fajn, když má člověk sny a ambice. Na druhou stranu se s tím nijak neslučuje případná role maminky na plný úvazek. Ale o tom asi Perkausová nikdy neuvažovala, to spíš její manžel ji do toho tlačil.“

Otázka však opravdu je, jestli to moderátorka s návratem neuspěchala. Mohlo by to pro ni mít nepříjemné následky, třeba i zdravotního charakteru. „Je mladá, tělo si snad poradí. Na druhou stranu pokud na ní stojí i domácnost, kluci laborují se zdravím apod., tak toho na ni může být vážně moc. V tomhle tempu ‚pojede‘ dva tři čtyři měsíce, ale co pak? Nechci být špatným prorokem, ale tohle vážně může dopadnout špatně,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

