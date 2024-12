Komunista Sergej Kirov – „miláček strany“, kterého zlikvidoval žárlivý Stalin

Vysoce postavený komunista a člen politbyra Sergej Kirov se začal ve třicátých letech usazovat v nejvyšších mocenských patrech sovětské politiky. Postupně si začal získávat velkou popularitu nejen v Leningradě, kde působil jako první tajemník oblastního výboru komunistické strany, ale i jinde po Sovětském svazu.

Miláček strany

Web Britannica uvádí, že ač byl Kirov stalinistou, prosazoval ve svém řízení organizace nezávislejší a samostatnější postup. I když v mnoha případech nesouhlasil s potíráním vnitrostranické opozice, ve skutečnosti žádným demokratem nebyl.

Na druhé straně chtěl zlepšit vztah k inteligenci, které si vážil a jejíž roli ve společnosti uznával. Současně bezmezně uznával roli Stalina, na stranickém sjezdu v roce 1934 jej veřejně vychválil.

Ve volbě do ústředního výboru se projevila Kirovova popularita, když dostal pouhé 3 negativní hlasy, zatímco Stalin 292, nejvíce ze všech. I když to navenek vypadalo, že Stalinova pozice je neotřesitelná, sovětský diktátor, stižen paranoií stejně jako další autokraté, pojal myšlenku, že to je právě Kirov, který usiluje o to, aby sám stanul na špici stranického vedení a Stalina vystrnadil.

Stalinova „žárlivá vražda“

V dřívější době vedli historikové vášnivé diskuse o tom, zda to byl Stalin, kdo nařídil fyzické odstranění Kirova. Dnes se k tomu už kloní většina. Stalin se cítil ohrožen, a proto se rozhodl populárnějšího soudruha zbavit, i když mu navenek projevoval úctu. Ta ve skutečnosti byla falešnou a lacinou zástěrkou.

Dne 1. prosince 1934 pobýval Kirov v sídle komunistické strany v Leningradě. Tam za ním přišel jeho vrah, problémový mladík Leonid Nikolajev. Tento malý a hubený muž, který i v dospělosti projevoval známky podvýživy, se vyzbrojil pistolí a šel do budovy najisto. Ve spolupráci s tajnou policií NKVD, která zařídila, aby stráž odešla, se dostal bez problémů do třetího patra, kde seděl Kirov. Bez váhání jej zezadu střelil do krku. Zraněním Kirov posléze podlehl.

Začátek velké čistky

Jak uvádí server history.com, Stalin, který s předstíranou lítostí šel za Kirovovou rakví, použil vraždu politického rivala jako záminku k dalším velkým čistkám nejen ve straně, ale také vládě, armádě či inteligenci. Sovětský diktátor chtěl jasně demonstrovat, že jeho pozice zůstává pevná a jakékoliv ohrožení, skutečné či domnělé, bude napříště tvrdě trestat.

Zdroj: autorský článek

