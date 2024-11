Stalinův špion Richard Sorge: Japonci ho věšeli skoro 20 minut

Nebylo mnoho špionů, kteří měli takovou důvěru sovětského vůdce Stalina. Richard Sorge jím bezesporu byl. Později vytěžovaný rozvědčík se narodil v roce 1895, v první světové válce si zabojoval na západní frontě, z níž si odnesl doživotní následky. Sorge se stal přesvědčeným komunistou a zdatným agitátorem, přispíval také svými články o komunismu v tisku.

Dvojí hra

Odtud byl jen kousek od velké kariéry, kterou udělal pro Sovětský svaz. Z Německa odešel v roce 1924, vstoupil do komunistické strany, stal se i členem Komunistické internacionály (Kominterny), mezinárodního revolučního štábu, který měl podněcovat nejen v Evropě komunistické převraty. Jak píše web Britannica, Sorge následně zamířil se svými spolupracovníky do Číny, aby zde zorganizoval funkční zpravodajskou síť.

Zde si Sorge vybudoval slušnou pověst schopného novináře. Mezitím však hrál „dvojí hru“ – infiltroval se do NSDAP a dokázal získat důvěru některých nacistických funkcionářů. Dokonce mu byla nabídnuta možnost psát do deníku Frankfurter Zeitung, čehož sovětský špion náležitě využil. Kominterna jej následně poslala do Japonska, kde radil německému velvyslanci Eugenu Ottovi.

Klíčové zprávy Stalinovi

A současně Sorge posílal zásadní zprávy do Sovětského svazu. V květnu 1941 hlásil, že se chystá 170 německých divizí podniknout útok na Sovětský svaz a že se tak stane 20. června. Válka s nacisty začala jen o dva dny později. V Japonsku Sorge budoval podobně jako v Číně rozsáhlou špionážní síť a rozšiřoval své kontakty. Server The Collector píše, že plynulá japonština mu usnadnila přechod do tamní společnosti.

Informoval Sověty, že roku 1936 vznikl Pakt proti Kominterně, který tvořilo Německo a Japonsko, později se připojila Itálie, Maďarsko nebo Španělsko. Pozice vytěžovaného informátora se zdála být neotřesitelnou, ba přímo nedotknutelnou. Jenže zdání v tomto případě klamalo. Na podzim 1941 se Sorgovy aktivity dostaly do hledáčku Japonců, kteří začali postupně odhalovat jeho záměry.

Japonské odhalení

V říjnu 1941 pak spadla definitivně klec a Sorge byl zatčen. Sovětského agenta podrobili Japonci až nelidskému mučení. Na konci martyria pak musela být zákonitě smrt, protože Sorge posílal citlivé informace japonskému nepříteli, tedy Sovětskému svazu.

V roce 1943 byl odsouzen k trestu smrti. Japonci si dali „záležet“, protože sovětský špion se na provazu dusil stěží představitelných 20 minut. V roce 1964 byl Sorge in memoriam vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu.

