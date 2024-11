Peníze nesmrdí: Čínští komunisté uplácí influencery, aby zemi českým dětem vykreslovali jako ráj na zemi

Čína se snaží, aby lidé zapomněli na to, že je to totalitní země. Nasazuje na sociální sítě lidi, kteří ji prezentují jako moderní zemi a její problémy jsou tabu. V poslední době se čínským úřadům podařilo „namotat" několik velmi sledovaných influencerů a dokonce do Česka vysílá své vlastní. Ti se kvůli nám dokonce naučili česky.

„Wow, to je krásný podzim. Zlatý strom na ulicích. Vidíte? Tady je Peking, jak se máte," ptá se svých diváků na TikToku lámanou češtinou čínský influencer Pepa Zhang. On sám vypadá, že se mu daří dobře. Má skoro tři sta tisíc followerů a jeho profil zdobí mnoho lajků a obdivných komentářů od sledujících. Jenže vše není, jak se zdá. Pepa je totiž produkt čínského režimu geniálně zacílený na diváky z Číny.

Na videích je cosi zvláštního

Na první pohled nedělá Pepa Zhang nic špatného. Na jeho videích ale běžnému sledujícímu po chvilce začíná být cosi trochu divné. Všechno je pozitivní, Pepovi se všude daří, chvilkami se chová jako naprosto profesionální bavič. Ale hlavně: Středobodem všech sdělení je to, že Čína je nádherná, bohatá a moderní země, která nemá sebemenší problémy. Nikde. Ano, hádáte správně, Pepa Zhang je čirý produkt čínské propagandy, který má zakrýt obrovské problémy země, o kterých se veřejně mluví. Přebít to má hromadou pozlátka a falešné pozitivní energie, kterou vysílá. Ale není to jen o Pepovi.

Ujguři jsou v pohodě!

„Jsem na kazašském stanu," mává do kamery atraktivní asijská dívka, jejíž čeština je taktéž obdivuhodná. Svým sledujícím se rozhodla ukázat, jak skvěle se žije v Ujgurské autonomní oblasti. Že vám název Ujguři něco říká? Ano, to je menšina, na které čínská komunistická diktatura páchá systematickou genocidu. Nic o tom se ale z videí Lady Wang, jak si influencerka říká, nedozvíte. Oba dva „travel bloggeři," jak sami sebe nazývají, jsou ve skutečnosti čínští propagandisté.

Obří peníze v propagandě

Komunistický režim je využívá k upozadění negativních informací, které o Číně ve světě kolují a k celkovému vylepšení pověsti nejlidnatější země na světě, kde vládnou komunisté pevnou rukou. Čínský režim tak investuje nejen v Česku, ale prakticky v každé zemi, ze které by mohl mít obchodní zisk. Nejde o nic nového, taková síť funguje několik let, popisuje ji třeba CBS.

Ostatně ani v Česku nejsou pokusy Číny ovlivnit veřejný život nic neobvyklého. Stačí si vzpomenout na ústupky Miloše Zemana, když do Pekingu vyvážel Krtečka, nebo když se poradce rektora Univerzity Karlovy ochotně scházel se zástupcem čínské komunistické strany. Bylo to jen pár dní poté, co univerzita uzavřela kontroverzní smlouvu s částečně čínským Home Creditem, která jí mimo jiné ukládala nemluvit ošklivě o Čínské lidové republice.

Čína platí i české hvězdy TikToku

Komunistický režim ale svoje nástroje propagandy pravidelně inovuje. Úplnou novinkou jsou tedy Čeští influenceři, kteří si nechávají za nekritickou propagaci Číny platit. Snem tamního komunistického režimu může být třeba influencer, který si říká Honzi Michálek a kterého na TikToku sleduje milion převážně dětí. Ten začal tak, že za peníze sdílel videa výše zmíněného Pepy, hrál u nich zájem, úžas a těšil se na každé další video.

Figurka Honzi Michálek

Později ho ale Čínský rozhlas pro zahraničí, který tuhle propagandu tvoří, oslovil přímo. „Vůbec nechápu, jak se mi to stalo. Přišel mi čínský e-mail, tak jsem na to odpověděl a letěl jsem normálně do Číny, měl jsem vše zaplacené a ještě jsem za to dostal peníze. Oni prostě točí pro čínskou televizi to, jak já poznávám Čínu," svěřil se v pořadu Hypecast. Naivita, se kterou to říká, donutí člověka uvažovat, zda byť jen na chvilku zauvažoval nad skutečnou motivací Číňanů, se kterými spolupracoval. Výsledná videa, která s ním Číňani zpracovali, jej samozřejmě nezajímají.

Michálek tak posloužil jako dokonalá figurka čínské propagandy. Jednak zemi dělá skvělou reklamu u nás, jednak jej bude moci použít propaganda doma, jako cizince, který je exotickou zemí doslova uchvácen.

Nenápadné očkování dětí

Čínským propagandistům, že influencera nezajímá nic víc, než peníze a bez okolků propagandu předá svým fanouškům, kterými jsou z obrovské většiny děti, které v něm vidí nezpochybnitelnou autoritu. Podezření nemusí pojmout ani rodiče. Pokud totiž podrobně nezkoumají, co jejich dítě sleduje, snadno se spokojí s tím, že na obrazovce mobilu běží cestovatelská videa a ne na TikToku všudypřítomný brakový obsah. Ve skutečnosti je to však skvěle zacílená komunistická propaganda, kterou své děti nechávají očkovat.