Skotská královna a manžel zrádce, který bažil po trůnu

Foto: Wikimedia commons, Follower of François Clouet, CC-PD-Mark

Marie Stuartovna byla krásná a inteligentní žena, která neměla štěstí na muže. Její druhý manžel tajně snil o jejím pádu a nakonec ji zradil. Říkali mu král Henry, ale královským povinnostem se vyhýbal. Toužil však po moci a královské koruně, což by z něj sňalo nálepku pouhého manžela a učinilo z něj spoluvládce.

Marie Stuartovna byla výjimečně krásná žena, byla křehká, útlá a na svoji dobu vysoká. Její královský původ jí předurčil nesnadný, až tragický osud. Několikrát se vdala, ovdověla a porodila syna Jakuba. Jedním z jejích manželů se stal lord Darnley.

Zamilovaná královna

Po smrti prvního manžela, francouzského krále Františka II., nějaký čas truchlila. Poté se však bláznivě zamilovala do mladého hejska Darnleye. Trávili spolu dlouhé chvíle plné lásky a Marie s ním zažila úžasný sex. Sokolničili, jezdili na hony a hráli kulečník. „Darnley v ní probudil její smysly a zjevně jí poskytl to, po čem po cudném manželství s francouzským dauphinem toužila,“ vysvětluje historička Leslie Carroll.

Nakonec přece jenom vstoupili do svazku manželského, ale jejich manželství bylo prakticky neplatné. Jelikož Marie byla jeho sestřenice, potřebovali papežskou dispenz, která by povolila sňatek. Bohužel dispenz nedorazila včas a milenci se vzali bez ní. Proto je sporné, zdali manželství bylo platné, či ne.

Byl to sukničkář

Byl to muž s dívčí tváří, kterému se líbilo svádět ženy. Rád navštěvoval nevěstince, a proto byl prolezlý pohlavními chorobami. Později mu lékaři diagnostikovali dokonce syfilis. Kromě jeho nevěry se z něho vyklubal tyran a alkoholik, který svoji ženu týral od chvíle, co se z nich stali manželé. Královna si uvědomila, že není schopná uspokojit jeho erotické touhy. Byly mu milejší poběhlice z uličky lásky.

Spiknutí a touha po moci

laird = statkář, vlastník půdy

Časem chtěl Darnley skotský trůn uchvátit sám a spikl se s lairdy. Stal se však loutkou při jejich plánu svrhnout královnu. Ta byla tenkrát těhotná a jeden ze spiklenců přiložil pistoli k jejímu vypoulenému břichu. Poté ji uvěznili v jejím paláci, kde měla strach o život svůj i nenarozeného dítěte.

Využila však svého důvtipu a přesvědčila svého manžela, aby se přidal opět na její stranu. Spolu pak úspěšně utekli věznitelům do bezpečí na hrad Dunbar. Byla ze svého chotě hluboce zklamaná, ale vědomí, že pod srdcem nosí jeho dítě, jí připomnělo, „že on je jeho otcem, jehož ona tolik milovala, a že by se měla pokusit o smírné spolužití s ním“, jak vysvětluje historik Walter Heichen.

Královražda

V zimě roku 1567 se královští manželé dobře bavili na svatbě jednoho z lokajů. Po půlnoci vyletěl dům do vzduchu, protože jej nějaký atentátník naplnil střelným prachem. Po výbuchu se našlo Darnleyovo tělo mrtvé. Zemřel uškrcením, když se snažil uniknout z plamenů. Bylo mu pouhých dvacet jedna let.

Královna sice pohrozila, že potrestá viníky, ale když spatřila jeho tělo, zůstala chladná a ani nezaplakala. Snad pocítila úlevu, že se zbavila tyrana a zrádce, kterému vlastně nešlo o ni jako ženu, ale pouze o moc a slávu.

Zdroj: autorský článek spolu s dalšími zdroji (L. Carroll: Královské poklesky, W. Heichen: Marie Stuartovna)

